Diputado orteguista Francisco Sarria enfrenta audiencia inicial por acusación de narcotráfico

La investigación contra la estructura narco del diputado al Parlamento Centroamericano por el Frente Sandinista y pastor evangélico Francisco Sarria García, quien enfrentará este miércoles su audiencia inicial, se extendería de acuerdo a la ampliación de la acusación que presentaría este miércoles el Ministerio Público. “Andan investigando a todos sin excepciones”, confirmó la fuente a LA PRENSA.

El proceso se realiza bajo un fuerte resguardo policial en los juzgados de Managua. Afuera del complejo se apostaron 30 oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) en la entrada principal.

A la audiencia inicial contra el diputado del FSLN Francisco Sarria, fueron llevados todos los miembros de la banda: los guatemaltecos Silas Galindo Recinos y Lucas Medrano Ramírez, los nicas Victorino Mondragón Ríos, Marcos Amaya Narváez y Evert Ospina. >>https://t.co/pFnIv32Bv4 pic.twitter.com/Za2AytH6ze — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) October 16, 2019

La audiencia inicial es para todos los miembros de la estructura narco de Sarria, entre estos los guatemaltecos Silas René Galindo Recinos y Lucas Medrano Ramírez, los nicaragüenses Victorino Mondragón Ríos, Marcos Amaya Narváez y Evert Ospina de nacionalidad colombiana y residente en Costa Rica.

Puede interesarle: Régimen orteguista mantiene como diputado a Francisco Sarria, pese a la acusación de narcotráfico

La audiencia se desarrolla en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, ante el juez Henry Morales.

La Policía Orteguista (PO) llevó a Sarria a dicha audiencia inicial porque es para todos los implicados en el caso. El Ministerio Público presentó este 10 de octubre una segunda ampliación del caso, cuyos datos y nuevos acusados se desconocen.

Sarria, a quien lo hicieron renunciar a su inmunidad parlacénica el 4 de octubre, según fuentes legislativas, porque el partido orteguista no quería verse expuesto en el proceso de desaforación de uno de sus aliados, fue acusado el 7 de octubre por crimen organizado y asesinato agravado en perjuicio de Máximo Ríos, en una audiencia a puertas cerradas, en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.

La Fiscalía señala a Sarria de ser el líder de una estructura criminal que operaba desde Costa Rica hasta Honduras, donde lo reconocen bajo el alias “El Doc”. Usaba la vía marítima y terrestre por Mechapa, comunidad costera del municipio El Viejo del departamento de Chinandega, ubicado al occidente de Nicaragua, para entregar la droga y recibir el dinero, según la primera ampliación de la acusación.

Lea También: Ministerio Público amplía acusación por narcotráfico contra el diputado orteguista Francisco Sarria

El hecho que destapó a la organización criminal fue la aparición del cuerpo descuartizado de Máximo Ríos, un exconvicto, en la carretera vieja a León. Este fue abandonado por partes; cabeza, pies y manos por un lado y a un kilómetro de distancia de este hallazgo fue encontrado el dorso envuelto en un plástico negro. El asesinato habría sido perpetrado por la organización narco de Sarria, el 24 de septiembre en una finca en Villa El Carmen. Según un testigo presencial, ofrecido por la Fiscalía, el diputado habría participado en los hechos.

La Fiscalía también acusa a Sarria de crimen organizado y asesinato agravado en perjuicio de Máximo Ríos.

Lea además: Diputado orteguista Francisco Sarria renuncia a su inmunidad para enfrentar acusaciones por narcotráfico

El régimen orteguista ha manejado con mucho sigilo el caso, ya que el diputado no ha sido expuesto a los medios de comunicación oficialista a como suele hacer la PO con los opositores enjuiciados o con los delincuentes común. Además, la audiencia de Sarria fue privada y no tuvo acceso a defensa privada. Le asignaron un defensor público. Hasta ahora el partido Frente Sandinista, quien domina la Asamblea Nacional no se ha pronunciado más al respecto.

Lea Además: Fiscalía: El diputado orteguista Francisco Sarria dirigía una estructura criminal que traficaba cocaína