Julio César Martínez revela que años atrás iba a pelear con Cristofer González: «Lo conozco muy bien»

Cuando Julio César Martínez se refiere a Cristofer “el Látigo” González lo hace con una confianza de superioridad desbordante. Cree que el pugilismo es un asunto de lógica precisa o cuadrado como una regla de tres. Porque Andrew Selby y Charlie Edwards derrotaron al Látigo González y el Rey Martínez noqueó a Selby y, prácticamente, liquidó a Edwards en tres asaltos si no hubiese sido por el golpe estando en el suelo que le costó el “no contest”, el mexicano palpa el título verde y oro en su cintura. Al menos ese es su reflejo tras hablar con diferentes periodistas mexicanos una vez conocida la fecha y oponente.

“Si esa vez el título no se vino conmigo, ahora sí. Todas las peleas te dejan una enseñanza; yo ya reflexioné, sacamos conclusiones junto a mi equipo de trabajo y estamos seguros que seremos campeones del mundo. Demostramos que estamos para pelearle a quien sea y donde sea”, comentó sobre su última pelea. No obstante, al referirse a Cristofer relevó que ya lo conocía. “hace unos años íbamos a pelear, pero por una u otra razón la pelea sea cayó y me pusieron a otro adversario; desde entonces empecé a ver videos de él, lo conozco, es un buen peleador, pero nosotros tenemos con qué vencerlo y para eso trabajaremos muy fuerte en la preparación”.

Te puede interesar: Una izquierda que mata, los peligros de Cristofer González ante Julio César Martínez

Martínez y su entrenador fueron invitados a un programa deportivo radial y aseguraron que pelearían en la misma velada de Anthony Joshua y Andy Ruiz en Dubai el 7 de diciembre, sin embargo, eso no es oficial ni seguro, debido a que hay otro rumor que estará en la misma velada que Juan Francisco Estrada y Khalid Yafai en California, ya se están haciendo los contactos para agilizar los trámites de la visa a Estados Unidos del excampeón.

Sobre su preparación Martínez indicó a Notifight: “Ya sabemos lo que es trabajar en la altura. Para la pelea con Edwards ahí nos concentramos y volveremos a hacerlo, al dar los resultados deseados en la pelea. Llegaremos con la mejor condición física y una buena estrategia para salir vencedores esa noche”. El Rey estaría reconcentrándose en el Centro Ceremonial Otomí, mítico lugar de campamentos de grandes monarcas aztecas.