A definir las llaves de Cuartos de Final del Torneo de Futbol Femenino de Primera División

Aunque quedan un total de cinco juegos por reprogramar, el fin de semana se realizará décima y última del Torneo de Apertura del Campeonato Nacional de Primera División Femenina 2019-2020, para definir las llaves de la etapa Cuartos de Final.

«Los Cuartos de Final se jugarán con el formato 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 3A vs. 2B y 4A vs. 1B a visitas recíprocas», aseguró la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) en un comunicado.

En el caso del equipo UNAN-Managua tiene pendientes duelos contra Real Estelí, Managua FC, Leyendas y Saúl Álvarez. También hay un duelo pendiente entre Deportivo Kolocho y Diriangén FC.

Deportivo Kolocho, del grupo A, y Managua FC, del grupo B, ya están eliminados.

En la novena jornada, Águilas de León superó 6-0 a Diriangén FC. Por Águilas, Diana López anotó dos goles, mientras Martha Silva; Ninoska Solís; Katherine Vargas y Brenda Ruiz aportaron una cada una.

En tanto, Deportivo Kolocho empató a un gol con Somotillo FC. Por Kolocho anotó Ericka Hurtado (al minuto 46) y por Somotillo, Katrina Zelaya (al minuto 23).

Por su parte, UNAN-Managua regresó al campo con una victoria de 4-1 sobre Real Estelí.

Por las universitarias, Jessenia Flores anotó par de goles (al minuto 7 y 45); y aportaron con uno Hellen Guido (al minuto 27) y Elizabeth Arcia (al minuto 38). Por Real Estelí anotó Samaria Gómez al minuto 63.

Y Deportivo Saúl Álvarez se impuso 3-1 a Managua FC. Por Saúl Álvarez perforaron la red, Karen López (al minuto 50); Darling Baltodano (al minuto 73 vía penal) y Yessenia Patterson (al minuto 79). Por las capitalinas anotó Gielsi Peralta al minuto 11.

Janssy Aguirre, de Águilas de León, es la líder en goles con 10. Clarible Flores, de Águilas de León, suma ocho al igual que Samaria Gómez, de Real Estelí.

Así van

En el grupo A, Águilas de León lidera con 7-0 y 21 puntos. Siguen, Somotillo FC con tres victorias, dos empates y dos derrotas. Diriangén FC con 2-2-2 (victorias, empates y derrotas). Zacarías Guerra con 2-1-4 y Deportivo Kolocho con un empate y seis derrotas.

En el grupo B, Leyendas FC va al frente con cinco victorias y un revés. Siguen, Real Esteli con 3-1-2, UNAN-Managua con tres victorias al hilo (tiene partidos pendientes). Saúl Álvarez con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Y Managua FC con seis derrotas al hilo.

Los duelos

En la jornada 10, el 19 de octubre, Somotillo FC recibe a Águilas de León a las 2:00 p.m.

Y el 20 de octubre, Managua FC recibe a UNAN-Managua en el Estadio Nacional a las 10:00 a.m. A la misma hora, pero en el Estadio Cacique Diriangén, las locales reciben a Zacarías Guerra y a las 11:00 a.m., Real Estelí recibe a Leyendas FC en el Estadio Independencia.