Aunque ya todo estaba escrito cuando Jonathan Loáisiga subió a la colina a la altura del octavo episodio, para nosotros se volvió el centro de la atención y al ponchar a George Springer con las bases llenas fue un momento para recordar. Sin embargo, el nica fue perjudicado por un error que le asestó una carrera sucia que le puso el toque final al partido ganado por los Astros de Houston 8-3 ante los Yanquis de Nueva York, quienes están abajo tres juegos a uno en la serie de campeonato de la Liga Americana.

Loáisiga fue el séptimo de ocho lanzadores que desfilaron por los Yanquis y tiró 0.2 entradas de un hit, un boleto, un ponche y una carrera sucia. Entró en el octavo inning cuando CC Sabathia sufrió una lesión y dejó a Springer con un strike en el conteo. El nica completó el ponche, pero en el noveno se enredó por un error del segundo base Gleyber Torres y además el receptor Gary Sánchez tuvo problemas para recibir sus disparos.

José Altuve llegó hasta la segunda base sin out con la falla de Torres y enseguida se movió a la tercera cuando Sánchez no pudo detener un disparo de Loáisiga que fue marcado como wild pitch. Entonces, Michael Brantley conectó un elevado corto que cayó de hit en el jardín izquierdo y el veloz derecho pinolero perdió el control ante Alex Bregman al regalarle un boleto. Con dos a bordo sin out, dominó a Yulieski Gurriel en un elevado en el infield y el zurdo Tyler Lyon fue llamado del bullpen y evitó mayor daño.

Aunque fue una carrera sucia, de algún modo la actuación de Loáisiga no fue limpia porque lidió con la presión de un hit y un boleto, aparte del error.

Fue la cuarta aparición de Jonathan en la postemporada, incluyendo la primera serie ante Minnesota y lanza para efectividad de 3.00 por dos carreras, una de ellas limpias, en tres innings, con tres imparables, tres bases y tres ponches.

Los Yanquis están a punto de morir en la serie, así que esta pudo haber sido la última labor del nica en la temporada. Los Astros están a un triunfo de avanzar a la Serie Mundial frente a los Nacionales de Washington.