Adamari López, Olivia Newton-John, Peter Criss: la lista de famosos que le ganaron la batalla al cáncer de seno

No sabía qué le iba a pasar, si iba a perder un seno o si iba morir. Sintió que el mundo se le derrumbaba. Sintió miedo. Así fue la sensación de la actriz y presentadora de televisión Adamari López al enterrarse que tenía cáncer de seno. «Fue duro, no era la noticia que yo esperaba», dijo.

Fue en 2005 que se enteró. Comenzó su tratamiento. Se sometió a quimioterapia, a una mastectomía y una reconstrucción de sus dos senos. Ya han pasado 14 años de aquel proceso. Ahora López disfruta de su familia, de su hija, de su trabajo, y reflexiona: “Aunque es una enfermedad que nadie quisiera tener, si ha servido para algo, si ha sido un despertar para muchas mujeres, entonces que bueno que Papá Dios me dio la fortaleza para poder sobrepasarla”.



La historia de Adamari es la de muchas mujeres, y en algunos casos de hombres. Solo en lo que va del año se estima, en los Estados Unidos, a unas 271,270 personas (268,600 mujeres y 2,670 hombres) diagnosticados con cáncer de mama. No hay cifras exactas a nivel mundial.

Lea también: Adamari López regresa al trabajo tras una gripe que le pudo costar la vida

Según la Sociedad Americana del Cáncer, esta enfermedad (cáncer de mama) se origina cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control. Las células cancerosas del seno normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto.

Aquí te presentamos una lista de famosas y un famoso que han sobrevivido al cáncer

Ha tenido cáncer tres veces

La cantante y protagonista de “Grease”, Olivia Newton-John, se convirtió en una de las primeras estrellas en participar de campañas de prevención contra el cáncer de seno, tras superar la enfermedad en 1992. En 2013 dijo que tenía cáncer de nuevo y en 2018 confirmó que tenía cáncer por tercera vez.

Esta vez está batallando por vencer un tumor en la base de su columna vertebral. Actualmente la actriz, que cuenta con el apoyo de su esposo, para combatir el tumor está mezclando medicina moderna y terapias naturales.

Se operó dos días después del diagnóstico

«Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí», dijo a medios internacionales Alejandra Guzmán a los pocos meses de su operación.

Y es que la intérprete de «Hacer el amor con otro» fue diagnosticada en agosto de 2007. El médico le encontró en un seno un tumor cancerígeno de unos cinco milímetros. Dos días después, la cantante se sometió a una operación, que resultó exitosa.

En campaña para recaudar fondos

Fue el 17 de mayo de 2005 que Kylie Minogue anunció que padecía de cáncer de mama en fase temprana. Tenía 36 años y tuvo que suspender su gira mundial para recibir un tratamiento médico en Melbourne, Australia.

Cuatro días después, 21 de mayo, entró a la sala de cirugía en el Hospital Cabrini en Malvern. Durante su tratamiento le practicaron una mastectomía parcial, quimioterapia y radiación. Ya totalmente recuperada, Kylie, junto con la modelo Claudia Schiffer y la actriz Sienna Miller, creó una campaña para recaudar fondos contra el cáncer de mama, las tres posaron para la cámara del fotógrafo Mario Testino tapadas sólo por una sábana de seda. «Soy una paciente con cáncer. Voy a ser una superviviente del cáncer», dijo.

No es un tema solo de mujeres, también de hombres

Peter Criss, el baterista de la emblemática banda Kiss, se descubrió un bulto en el pezón izquierdo en diciembre de 2007. En ese momento explicó que los hombres deben superar su idea de que el cáncer de mama es una enfermedad femenina.

En febrero de 2008 se sometió a una tumorectomía y el mes siguiente a una mastectomía en el Weill Cornell Breast Center en Nueva York. Dice que ese día se sintió raro, siendo el único hombre en la sala de espera. Tras recuperarse, se convirtió en vocero de diversas campañas para concientizar sobre los riesgos del cáncer de seno masculino.

Perder su cabello le dolió

La actriz Daniela Romo vivió un terrible momento en 2011 cuando le diagnosticaron cáncer de mama, pero al ser detectado a tiempo y tras un proceso de casi cinco años, logró vencer a la enfermedad, que la obligó a cortarse su larga cabellera, ya que cuanto se le comenzó a caer fue lo peor para ella.

«Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy cinco años después contándolo…» expresó en octubre de 2016 a medios internacionales.

Ocultó su enfermedad

Cynthia Nixon es conocida por interpretar a Miranda en la serie y películas de “Sex and the City”. Fue durante una mamografía realizada en octubre 2006 –mientras actuaba en la producción off-Broadway “The Prime of Miss Jean Brodie”-, donde los doctores encontraron algo raro, y poco después fue diagnosticada con cáncer de mama.

Cynthia decidió no decirlo públicamente. Fue el 15 de abril de 2008, durante la transmisión del programa Good Morning America que ella decidió confesar que había sufrido cáncer de mama. Ahora está sana.

Le dijo al cáncer: «¡Caso cerrado!»

En 2003 a la conductora de «Caso Cerrado», Ana María Polo, le detectaron cáncer en su mama derecha. Se sometió a una mastectomía y salió vencedora. «Busqué hacer lo que fuera con tal de estar en paz y positiva. Que me tenían que operar, no importa, mientras se resolviera el asunto pues ya», dijo.

En marzo de este año «me hice una mastectomía radial del seno derecho y me quité los ovarios a los cuarenta y pico de años. Me hice un sin número de cosas para mantener el estado más positivo de la salud, sin tener focos en donde se pudiera presentar el cáncer. Pero me hago una mamografía rutinaria y me sale que tengo una masa en el seno izquierdo». El bulto en la mama resultó ser benigno.

Habló de uno y del otro no

La ganadora del Óscar por su actuación en “Misery” en 2003, Kathy Bates, superó un cáncer de ovario en 2003 y otro de pecho en 2012.

De su cáncer de pecho, que la obligó a someterse a una doble mastectomía, habló en todos los medios que le dieron cabida. Pero del primero no lo hizo en ninguno. En una entrevista con Anderson Cooper en 2012, la actriz dijo que le recomendaron que no lo hiciera, pues tenía firmado un contrato cinematográfico en ese momento.

Se adelantó al cáncer

La actriz estadounidense Angelina Jolie se sometió a una doble mastectomía a principios de 2013, luego de que unos exámenes de sangre revelaran que es portadora del gen BRAC1, el cual contribuye al desarrollo de cáncer de senos y ovarios.

«Cáncer es una palabra que llena de mucho miedo a la gente, produciendo un fuerte sentimiento de impotencia», escribió la actriz en el New York Times. «Pero, hoy en día, es posible determinar a través de un examen de sangre si eres altamente propensa al cáncer de senos y ovarios, y después actúas», expresó en ese momento.