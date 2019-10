El excarcelado político Ottoniel Espinoza lleva cinco meses en un centro de detención migratoria en Estados Unidos

Luego de pasar por la cárcel y sufrir amenazas y asedio por parte de fanáticos orteguistas, el excarcelado político Ottoniel Espinoza decidió buscar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, nunca pensó en la posibilidad de que terminaría nuevamente dentro de una cárcel, pero esta vez, en Dallas, Texas.

Espinoza se vio obligado a salir del país después de que el pasado 19 abril asistiera a la iglesia El Calvario, en Estelí, a la misa de conmemoración del primer aniversario del estallido de las protestas sociales, y terminará siendo perseguido a balazos por parapolicías.

«Él llegó corriendo a mi casa, huyendo. Mi mamá lo metió a uno de los cuartos… lo logramos sacar (de la casa) en una camioneta. Ya solo el poder de Dios pudo cegar a tantas personas que no lo vieron salir», relató sobre ese día Aida Gámez Dávila, familiar de Espinoza.

Luego de vivir ese atentado, los familiares de Espinoza convencieron al joven que la única salida era irse del país. Y fue así que un 4 de mayo, el excarcelado político tomó rumbo hacia México para poder llegar a suelo estadounidense. Sin embargo, el 20 de mayo Espinoza se entregó a las autoridades migratorias de Estados Unidos con el pensamiento de pedir asilo.

«Él no se quería ir del país porque el quería seguir de frente en la lucha, pero en ese momento yo le hice entender que su cabeza tiene precio. Su cabeza vale más muerto que vivo», manifestó Gámez Dávila.

Ahora Espinoza lleva cinco meses detenido en un centro de detención migratoria de Dallas, Texas, esperando que su situación cambie por un asilo. «Él se entrega para pedir asilo y hacer las cosas de la mejor manera. Lo que él menos quiere y nosotros queremos como familia es que sea deportado, porque sabemos que al ser deportado, él viene a morir», declaró la familiar.

Madre implora ayuda

Imelda Espinoza Calderón, madre de Ottoniel Espinoza, expresó que ni ella ni la familia mantienen contacto directo con su hijo, puesto que las llamadas hacia Nicaragua son costosas. La única comunicación que tiene, de vez en cuando, es con su hermana -tía del joven- que vive en Estados Unidos.

«Él se fue sin la decisión de decir ‘voy de viaje porque me quiero ir’ sino que dijo ‘me voy, voy huyendo’. No era que él se quería ir. Se va porque la gente aquí de Estelí no lo dejó en paz, ni los paramilitares ni la policía», dijo la madre del exreo político.

La información que maneja Espinoza Calderón sobre su hijo es que no sufre maltrato pero que está desesperado por salir de ese centro de detención, por lo que hace un llamado a la Alianza Cívica de que la ayuden con el caso de su hijo, ya que ella y su hijo se sienten «abandonados».

«Me tienen abandonada, tienen abandonado a mi hijo, mi hijo está detenido en un lugar ahí en Estados Unidos. Nadie pregunta por él, nadie pregunta cómo está.. Él dice que está desesperado porque no hay ayuda. Yo quisiera que la Alianza se ponga la mano en la conciencia y vean los casos que están pasando los chavalos que verdaderamente dieron su vida por Nicaragua, que ellos vean que los chavalos están abandonados en otro país», declaró Espinoza Calderón.

Empeñaron la casa para costear los gastos del viaje

Ottoniel Espinoza espera en noviembre una audiencia ante las autoridades migratorias para evaluar su caso. La madre del exreo político sueña con que las autoridades estadounidense le otorguen asilo a su hijo para que él pueda trabajar y ayudarla económicamente. Espinoza Calderón tuvo que empeñar su casa para que Ottoniel pudiera salir del país, y ahora peligra con perderla.

«Yo soy de las personas que nunca me ha gustado andar emigrando porque uno en su país sufre maltrato y violencia y no hay quién le ayude aquí en su propio país, ahora en otro. Mi deseo es que se venga pero, ¿a qué va a venir aquí, para se lo coma esta gente que anda detrás de él? Mi mejor deseo es que se quede ahí, pero no detenido, porque qué va hacer detenido ahí. Yo sé que él trabajando yo voy a tener la esperanza de que va a sacar la casa que está empeñada», manifestó.

«Él se fue buscando asilo, él no se quería ir. Entonces yo le hice conciencia y le dije que Nicaragua va ser la misma a como está, porque mientras existan los corruptos y estén en el poder, Nicaragua siempre va seguir siendo la misma. Vas a dejar la vida por Nicaragua y Nicaragua va ser la misma», fue el consejo que le dio Espinoza Calderón para que su hijo pudiera abandonar el país.