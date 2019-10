Diputados FSLN y del PLC vuelven a protagonizar una vergonzosa sesión en la Asamblea Nacional

Insultos, gritos y amenazas con exponer públicamente casos de corrupción del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se volvieron a repetir en la Asamblea Nacional cuando los diputados orteguistas y los liberales protagonizando durante dos días. Sesiones vergonzosas en las que los ciudadanos fueron testigos pues era transmitida por diferentes medios de comunicación, como el Canal Parlamentario.

¿Qué provocó el nuevo enfrentamiento? Los orteguistas reaccionaron virulentos, otra vez, porque los del PLC votaron en contra del acuerdo de libre visado entre Nicaragua y Dominica, el de cooperación con Adjasia y se abstuvieron de apoyar con el de Arabia Saudita.

Una larga lista de improperios como «basuras», «maromas ridículas», «política barata» salieron de la boca de los orteguistas Edwin Castro, Jacinto Suárez y Wálmaro Gutiérrez, quienes fueron los encargados de tronar contra los liberales por no apoyarlos en esos tres acuerdos el miércoles pasado.

Los ataques los recibieron Miguel Rosales y María Fernanda Flores de Alemán, (esposa del presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán) quienes expusieron en el plenario su rechazo al acuerdo de libre visado con Dominica, porque recordaron que ha sido uno de los países caribeños que se han abstenido de condenar las represión de la dictadura de Daniel Ortega contra los ciudadanos y negarse a apoyar las resoluciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se aplique la Carta Democrática Interamericana al régimen por las violaciones a los derechos humanos y la ruptura democrática.

«Esta Mancomunidad de Dominica se las trae contra el pueblo de Nicaragua, el gobierno… Esta isla del esplendor como la venden en el dictamen (del acuerdo de libre visado), es hoy por hoy una de las principales aliados del Frente Sandinista en la Organización de Estados Americanos que le ha dado la espalda a la preocupación internacional por el deterioro a la institucionalidad democrática en Nicaragua, y esta mancomunidad de Dominica le ha dicho no, a encontrar una salida pacífica a la crisis inmediata en Nicaragua», externó el diputado Rosales.

Mientras Rosales intervenía en el plenario algunos orteguistas lo abucheaban, mientras Gutiérrez acomodó su silla para quedar viendo de frente al liberal en un modo retador. «Vienen a hacer un montón de maromas ridículas», reclamó Suárez a los liberales y tildó de «calumniosas» y «basuras» lo argumentado por el liberal Rosales, de que Dominica se opone a ser parte de los votos necesarios en la OEA para aplicar la Carta Democrática al régimen orteguista.

Jerez: «¿Por qué no retiran a sus embajadores?»

Se les sumó el aliado por la Alianza por la República (Apre), Byron Jerez, quien afirmó que la posición de Rosales en el plenario distaba de la que mantuvo en la Comisión de Asuntos Exteriores cuando discutieron el acuerdo de libre visado con Dominica. Rosales, según Jerez, alabó el acuerdo con Dominica cuando discutieron el tema, pero se habría negado a votar a favor del dictamen del acuerdo en la Comisión aduciendo que debía consultar cuál era la posición de su bancada.

Jerez acusó a Rosales de montar un show en el plenario para «buscar el protagonismo», pero a la vez lo usó para cuestionar a los países que en la OEA sí han votado a favor de las resoluciones condenatorias por la masacre del régimen orteguista contra las protestas ciudadanas. Llegó a retar a esos gobiernos a retirar a sus embajadores de Nicaragua y a la vez a expulsar de sus países a los delegados diplomáticos nicaragüenses.

«Hay 16, 17 países que apoyan la moción de aplicar la Carta Democrática pero no tiene el valor, o no tienen la diplomacia suficiente para retirar a sus embajadores de Nicaragua. ¿Por qué Argentina, Chile, Perú, Brasil no retiran a sus embajadores si no están de acuerdo o por qué no nos expulsan a los embajadores de nosotros también si no están de acuerdo (con el régimen gobierno)?», dijo Jerez.

Mientras el orteguista Gutiérrez salió en defensa del actuar represivo de la Policía Orteguista (PO) contra los ciudadanos que se han manifestado en las calles exigiendo la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones.

Segundo round

La pelea verbal continúo este jueves 17 de octubre en la sesión parlamentaria. Castro, Suárez y Gutiérrez agredieron verbalmente a los del PLC por votar en contra de la Declaración Legislativa de condena al bloqueo económico y financiero que mantiene Estados Unidos (EE.UU.) contra Cuba desde hace 60 años.

El orteguista presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Jacinto Suárez, alegó que «decir no» a la declaratoria contra el bloqueo a Cuba «es sumarse a los fascistas» como llamó al gobierno estadounidense.

Se recordó que en la Organización de Naciones Unidas (ONU) la mayoría de sus gobiernos han demandado la suspensión del embargo a los cubanos.

Suárez dijo que los dos únicos opuestos a esa decisión «son los verdaderos delincuentes internacionales que son Estados Unidos e Israel».

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está enfrentada con la comunidad internacional que le ha condenado por los crímenes contra los nicaragüenses desde el 18 de abril del 2018, e incluso la dictadura expulsó a las misiones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ONU) por sus informes en donde calificaron de delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas por el régimen.

Pero en la sesión de este jueves Suárez dijo que la dictadura «somos quienes creemos en Naciones Unidas, en la solución pacífica de los conflictos al respeto de los derechos internacionales», cuando en la práctica se niegan a que los organismos internacionales de derechos humanos regresen al país.

La declaratoria fue aprobada solo por los 70 diputados orteguistas. Pero de los 13 votos en contra no todos fueron del PLC, sino que también lo hicieron el conservador Alfredo César, y dos de los aliados del FSLN como son Byron Jerez, Alejandro Mejía Ferreti de la bancada PLI-ALN-Apre, según el registro electrónico.