Alexander Mejía y Leyman Benavides con posibilidades de pelear en Rusia y Panamá

Alexander «Popeye» Mejía no pelea desde abril. Solamente ha realizado dos combates en 2019 y no ha sido culpa de su promotor, sino de la mala suerte. Popeye firmó un combate para el 20 de julio en Inglaterra para enfrentar a Neslan Machado, menos de tres semanas antes de la pelea la empresa MTK, organizadora del evento, le notificó que Machado se había lesionado y debía posponerse la reyerta. Pasó el tiempo y se logró concertar para el 13 de septiembre y cuando Mejía estaba culminando su preparación, otra vez el cubano estadounidense adujo otra lesión. Ese es el resumen de este año para el muchacho.

Ahora, Marcelo Sánchez quien es su manejador, logró contactarse con una promotora rusa que está interesado en Mejía para batallar con un pugilista local en diciembre. «Todavía no me han enviado el contrato. Hablé con la gente de la AMB para saber que tan serio era esa gente rusa y me dijeron que mucha. Así que solo nos falta la firma», explicó Sánchez, afectado recientemente por las lluvias que están azotando Guatemala debido a que organizaría una función la cual tuvo que ser cancelada.

Leyman Benavides es otro pugilista bajo la promotora Pinolero Boxing que tendría un chance a nivel internacional. «Hablé con la AMB y existe el interés de que pelea en el KO a Las Drogas a realizarse en Panamá. Primero dijeron que era para diciembre y luego lo movieron a enero, así que Leyman deberá hacer aquí en Nicaragua un combate antes», comentó el promotor.

En relación a Giovanny «BabyFace» Gutiérrez, una revelación del pugilismo local, no hay nada concreto.