Veinte segundos de horror entre la explosión de una llanta y el choque que causó seis fallecidos y 62 heridos

Para llegar a tiempo a la universidad, todos los sábados Janyeska Reyes toma el bus de las 4:30 de la mañana que sale del poblado de El Papalonal, de La Paz Centro, rumbo a León. Esta vez la acompañaba su tío Fabio Leonardo Reyes Rojas, quien iría a hacer un mandado. El viaje se siente eterno porque el bus hace escala en diferentes comunidades y los caminos son de tierra y de difícil transitar. Sin embargo, cuando el mal camino quedó atrás y salieron a la carretera asfaltada, ocurrió la tragedia.

Al bus placa LE 328, conducido por Bayardo Mayorga, le explotó la llanta derecha a la altura del kilómetro 107, frente a la comarca 7 de Julio, en carretera a León, lo que provocó que se saliera de la vía y fuera a estrellarse a un banco de tierra, produciendo la escalofriante cifra de seis muertes, hasta el momento, y 62 heridos.

Lea También:Cuatro muertos y 5o lesionados tras volcarse bus en carretera Telica-Malpalsillo

“Fueron 20 segundos horribles”, relata el sobreviviente Fabio Reyes, quien en el impacto chocó su frente con el agarradero del asiento delantero y se hizo una cortadura que ameritó 14 puntadas.

Esos 20 segundos es el tiempo que calcula que duró desde que estalló la llanta hasta que se estrellaron.

“Yo iba sentado en las últimas filas del bus. Los de adelante sufrieron más. Se oyó el pencazo (explosión de la llanta) y el conductor comenzó a timonear para ver si podía controlar el bus. Eran con las 6:15 de la mañana”, recuerda Reyes.

“La dueña del bus (Angela Hernández) ahí iba y decía que tuviéramos calma. La gente gritaba y estaba desesperada y nerviosa. Varios se levantaron de sus lugares. Yo me quedé tranquilo y quizá eso me ayudó”, reflexiona.

Lea Además: Sepultan a profesora que falleció tras volcarse bus en carretera Telica-Malpasillo.

“Cuando el bus choca, me golpeo la frente y me veo lleno de sangre, pero como siempre camino una pañoleta, me la puse en la cabeza y me fui a ayudar a mi sobrina (Janyeska) para salir del bus. Eso fue terrible. La gente gritando ‘sáquenme, sáquenme’ y los que no sufrimos tanto hacíamos lo que podíamos por ayudar. Gracias a Dios nunca perdí la conciencia. Luego llegaron personas a ayudar y otros en carro para llevar a los heridos al hospital”, apunta Reyes Rojas, quien asegura que todos los asientos del bus iban ocupados y además iban varias personas de pie.

Su sobrina, Janyeska, iba dos filas adelantes y además de fracturarse la muñeca, quedó traumatizada porque vio morir a la profesora Elizabeth Rojas, quien iba delante de ella.

Van seis fallecidos

Gloria Treminio, que residía en el poblado La Fuente, vecino a El Papalonal, de La Paz Centro, se convirtió en la sexta víctima del fatal accidente. Tenía 54 años de edad y se dirigía a León a una consulta médica. Falleció la madrugada del domingo.

Dos personas murieron de forma instantánea en el choque del sábado: María Reyes Deshon (50 años, comunidad Cuatro Palos, de La Paz Centro) y Elizabeth Rojas (47 años, poblado El Papalonal, de La Paz Centro).

Rojas era profesora del tercer grado de primaria del colegio Rafael Herrera, de El Papalonal, y se dirigía a León a una capacitación.

Luego perdieron la vida Silverio Rayo (86 años, de la comunidad El Proyecto, de Malpaisillo), Heriberto Pérez (74 años, municipio el Ojochal, de Telica) y Amanda Niño (80 años, de la comunidad El Terrero, de La Paz Centro).