Dedican festival literario a Lizandro Chávez Alfaro el «fundador de la narrativa moderna en Nicaragua»

Como el “fundador de la narrativa moderna en Nicaragua” valoró el escritor Sergio Ramírez Mercado, Premio Cervantes 2017, el legado literario del novelista, cuentista y poeta Lizandro Chávez Alfaro, autor del libro de cuentos “Los Monos de San Telmo”, Premio Casa de las Américas (1963).

Chávez Alfaro, un buscador de prestigio literario, más que fama, nació en Bluefields, un 25 de octubre de 1929, y falleció en su residencia en Managua a causa de un cáncer, un 9 de abril del 2006.

A noventa años de su nacimiento, la dirección de Cultura de la Universidad Centroamericana (UCA) ha dedicado el VII Festival de Literatura UCA, 2019, a su vida y magna obra.

Chávez Alfaro, es el escritor nicaragüense que por primera vez “usa elementos modernos en su narrativa, prosa, cuento, novela, después de muchos años de tradición vernácula en el país”, destacó Ramírez Mercado.

Asimismo recordó que la escritura en prosa, la habían hecho antes los poetas vanguardistas José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos y Manolo Cuadra.

Precisó que en el caso de Chávez Alfaro, éste pronto abandona pronto la poesía e incursiona en la prosa. «Y esta prosa nueva cuenta con rasgos completamente diferentes para ver la historia de Nicaragua”, subrayó

En una de sus valoraciones, el mismo Chávez Alfaro en vida, reconoció que antes que él, está Rubén Darío:

“Yo me doy por satisfecho en el sentido que no soy un desconocido en Nicaragua, porque hay mucha gente que se ha esforzado igual que yo y permanece en la opacidad. No pretendo decir ni hacer creer que soy la lumbrera nicaragüense porque tenemos iluminándonos por encima de todo a Rubén Darío. Y se nos escapa con frecuencia el hecho que se inicia como prosista, con “Azul”, y luego todos sus cuentos ahí están reunidos”.

Programa del VII Festival de Literatura UCA

El programa del lunes 21 de octubre al sábado 26, contempla conversatorios, presentaciones de libros, revistas, recitales, muestras de teatro, danza y poemas musicalizados, explicó por su lado Rodrigo González, director de Cultura.

El homenaje a Lizandro Chávez Alfaro inicia hoy con la presentación de la revista virtual Cuadernos de creación literaria, del Taller de Creación Literaria UCA en la Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Continúa con la presentación de la revista Cultura Libre y exposición de ilustraciones.

Luego con la proyección de un video donde se muestra la valoración que hace Carlos Tünnermann Bernheim de la obra de Chávez Alfaro. También se presentará el poemario “La Canción de Guerra”, de Gabriel Vega.

A las 2:20 p.m., se realizará un conversatorio sobre Chávez Alfaro y la literatura nicaragüense, en el Aula Magna Padre César Jerez. Sergio Ramírez Mercado, dialogará con Mariantonia Bermúdez y Arquímedes González.

Luego a las 4:30 p.m., se estrenará el monólogo “El zoológico de papá”, una adaptación realizada por la teatrista Alicia Pilarte, del Teatro Experimental TEUCA.

Martes 22 de octubre

10:40 a.m. Biblioteca José Coronel Urtecho. Presentación de la Revista El Hilo Azul, dedicada a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Centro Nicaragüense de Escritores. Participan: Karly Gaitán, Erick Aguirre y Byron Delgado.

2:20 p.m. Auditorio P. Xabier Gorostiaga, S.J. Conversatorio sobre «Tejedor de viento», de Ramiro Lacayo. Dialogarán con el autor, Karly Gaitán y estudiantes del Taller de Creación Literaria.

4:40 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Presentación de la película «Memorias póstumas de Blas Cubas», basada en la novela homónima de Joaquín Machado de Assís. Funcionarios de la Embajada de Brasil.

Miércoles 23 de octubre

8:00 a.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Homenaje de los jóvenes de la Costa Caribe a Lizandro Chávez Alfaro. Cuentos miskitos, música, poesía, historia, bailes y comidas de la Costa Caribe.

Presentación de la investigación sobre la novela de Lizandro Chávez Alfaro, «Trágame tierra». Participan: Marlon Howking, Katleen McBride, Grupo Literario Lizandro Chávez Alfaro y Club de Jóvenes de la Costa Caribe en la UCA.

2:20 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Danza- «Mutación». Coreografía, interpretación y dirección de Lucía Jarquín.

Conversatorio sobre los libros de testimonios, «Polvo en el viento» , «Banderas y harapos»; un recorrido de la revolución perdida a la rebelión de abril. Participan: Nadine Lacayo, Gabriela Selser, Marlene Álvarez y Martha Cabrera.

3:00 p.m. Radio Universidad 102.3 fm y 99.5 fm /Programa Radial Caribean Sound. Radio Universidad.

4:30 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Presentación de la obra «Los cachorros», una adaptación del libro «Perra vida; del escritor Juan Sobalvarro. Dirigida por Alicia Pilarte del Teatro Experimental TEUCA.

Jueves 24 de octubre

10:40 a.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Danza. «Rouge». Interpreta, Fabiola Rivas. Coreografía y dirección deLucía Jarquín, de la Compañía de Danza Artística, DAUCA.

Día de ANIDE. Sembrada de libros. Tendido de poemas. Conversatorio sobre la experiencia de ANIDE en la edición de la antología «Hermanas de tinta», participan: Marianela Corriols, Martha Cecilia Ruiz y Margarita Antonio. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro.

2:20 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Concierto. Lizandro cantado y otros poemas musicalizados. Dirige Jasuara Parrales y Luis Matute. Participan: Talleres de Música, Guitarra y Danza (DAUCA).

Viernes 25 de octubre

10:40 a.m.Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Coloquio sobre la vida y obra de Lizandro Chávez Alfaro. Participan: Ángelita Saballos, Madeline Mendieta y Sofía Montenegro.

2:20 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Recital en honor a Lizandro Chávez Alfaro. Participa: Gioconda Belli.

4:10 p.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. presentación de la obra de teatro «Teatro. «Itzá», una adaptación de «La mujer habitada», de Gioconda Belli. Dirigida por Alicia Pilarte del Teatro Experimental TEUCA.

Sábado 26 de octubre

8:40 a.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Presentación de la novela «Como esperando abril» de Arquímedes González. El autor conversará con Hans Lawrence Ramírez.

10:40 a.m. Sala de Cultura Lizandro Chávez Alfaro. Danza. «El despertar», Interpretan: Marcus González y Nohemí Sequeira. Dirige, Lucía Jarquín.

Presentación del libro «Autoconvocados y Conectados» de José Luis Rocha. El autor conversará con Karla Lara.