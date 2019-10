Ministerio Público niega copia de expediente sobre el asesinato de la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima

El Ministerio Público negó dar una copia del expediente fiscal del asesinato de la brasileña RaynéiaGabrielle Da Costa Lima Rocha al abogado Roberto Funez, del equipo de Acción Penal, quien se presentó esta mañana, por segunda vez ante esta institución, para solicitar dicha copia y poder ejercer la representación debida de María José Da Costa, madre de la víctima.

El abogado fue recibido por la asistente fiscal Pamela Jarquín, quien se negó a recibirle la solicitud de copia del expediente, sin dar mayores argumentos.

“Con esta negativa la Fiscalía está negando el acceso a la víctima a conocer que pasó en el caso, porque las autoridades nicaragüenses nunca le han notificado de nada del proceso. María José Da Costa buscó representación legal privada porque nunca se sintió representada por el Ministerio Público, quien le ha ocultado información del caso y vemos que continúa haciéndolo”, dijo Funez.

La semana pasada, Funez presentó un escrito ante la Sala Penal Número Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, solicitando la nulidad de todo lo actuado en el caso del asesinato de la médica brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, por estar cargado de ilegalidades.

Fiscalía a favor del asesino

También pidió a los magistrados revoquen la sentencia donde ordenan el archivo definitivo de la causa a favor del exmilitar Pierson Gutiérrez Solís,quien confesó haber asesinado a la joven Da Costa y anulen la orden de libertad que se extendió a favor de este en julio de 2019.

Entre las acciones que ha realizado la Fiscalía que afectan los derechos de la víctima está el haber acusado por homicidio y no por asesinato, por portación ilegal de arma de fuego y no por uso y portación de armas restringidas, ya que usó una arma militar para asesinar a la joven.

También aceptó una admisión de hechos sin garantizar el debido control legal de parte del juez, no pidió penas máximas por los delitos cometidos, se presentó a una audiencia de apelación para rebaja de pena del agresor haciendo alegatos contradictorios y no se opuso al archivo de la causa aplicando la Ley de Amnistía, cuando no le es aplicable y menos se opuso a la orden de libertad emitida en julio pasado por los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM.

“La Fiscalía en todo ha favorecido al agresor sobre los derechos de la víctima y sigue negando el acceso a saber qué pasó en el caso a la madre de la víctima”, reiteró Funez.

La joven de 31 años falleció de hemorragia masiva interna después de recibir dos impactos de balas en el tórax y abdomen, cuando circulaba en su vehículo por el sector del Colegio Americano rumbo hacia su casa en Lomas de Monserrat, la noche del lunes 23 de julio de 2018.

Siempre protegido

Del paradero de Pierson Gutiérrez Solís nunca se supo nada, puesto que el régimen orteguista lo protegió desde el mismo día en que cometió el asesinato. La PO nunca lo presentó ante los medios oficialistas. La única audiencia que hubo fue privada en un día feriado nacional en Nicaragua (1 de agosto de 2018). Pierson fue condenado a 15 años de prisión, luego apeló y le bajaron la pena a 10 años.

Gutiérrez Solís admitió los hechos en esa audiencia preliminar, pero el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir no hizo el control correcto de legalidad de dicha admisión , explicó Funez, porque no pidió a la Fiscalía los medios de prueba que demuestran la culpabilidad del procesado y le diera certeza de lo que estaba aceptando.

Ahora queda esperar la resolución de los magistrados de apelaciones sobre la nulidad del proceso solicitada por la defensa.