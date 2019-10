70 nicaragüenses exiliados varados en México solicitan asilo político en Estados Unidos, revela CPDH

70 nicaragüenses que huyen de la persecución del régimen de Daniel Ortega se encuentran en Matamoros, México, a la espera de una audiencia en una Corte de inmigración por las solicitudes de asilo que han presentado, informó Manuel Salvador Abaunza, director ejecutivo de la oficina regional de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“He recibido un listado con casi 70 cabezas de familias, personas que están a la espera de audiencias y que han llegado en los últimos dos meses”, dijo Abaunza. El número, asegura el experto, podría incrementar. .

Cada uno de estos ciudadanos huyeron de Nicaragua por la represión desatada por el gobierno Ortega-Murillo. “Nadie ignora que la dictadura está aniquilando a nuestros campesinos, que han sido asesinados. Familias enteras han sido casi exterminadas y nadie está hablando mucho del tema, porque son zonas muy remotas. Entonces hay nicaragüenses que siguen llegando por la frontera sur de México”, recalcó Abaunza.

Pese a que el número de migrantes se ha reducido en la frontera sur de Estados Unidos, los nicaragüenses que buscan asilo por razones políticas no llegan en el mejor momento, debido al endurecimiento de las Leyes inmigratorias, producto de la ola de inmigrantes que en su mayoría provienen del Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), huyendo por razones económicas o la violencia de las pandillas.

La administración de la Casa Blanca anunció recientemente que solo aceptará asilados que huyen por persecución política, étnica o religiosa. El activista de derechos humanos explicó el procedimiento por el que pasan los nicaragüenses solicitantes de asilo. «Permanecen en México a la espera de la aprobación de asilo debido a (que) la política de la administración estadounidense los recibe, les toma su caso, les abre un proceso, pero los regresa a México a esperar la cita en corte, para demostrar si son realmente perseguidos políticos”, puntualizó.

Sin datos de nicas en los centros de detención

La CPDH no tiene datos precisos de la cantidad de nicaragüenses que permanecen en los centros de detención de inmigración. No obstante, estiman que entre dos centros de detención en Atlanta , Georgia, suman más de 500 inmigrantes nicaragüenses detenidos.

La ex presa política Irlanda Jerez se encuentra en Atlanta, durante su segunda visita a nicaragüenses detenidos. En agosto pasado realizó la primera en el centro de detención Stewart, donde aseguró que en ese momento había unos 300 nicaragüenses detenidos.

Manuel Salvador Abaunza dijo que es difícil tener un censo, debido a la dinámica de ingresos y deportaciones. “Hay cárceles en otros estados de la nación como Texas, Mississippi, Louisiana donde existen nicaragüenses detenidos”, aseguró. Las estimaciones de la CPDH en Miami, es que entre 700 a 800 personas han sido deportadas a Nicaragua, desde diciembre de 2018 a septiembre de 2019.

Retorno de opositores afectan solicitudes de asilo

Abaunza considera que el retorno de algunos activistas opositores y periodistas a Nicaragua tiene una afectación para los nicaragüenses que buscan asilo, porque eso da imagen ante los jueces que la situación ha mejorado en el país.

“Parcialmente sí (afecta). He sido testigo en la Corte en diferentes audiencias y cuando los jueces hacen preguntas sobre la Ley de Amnistía, sobre el retorno de algunas personas, se les ha aclarado a los jueces las diferencias de una persona con alto perfil y ciudadanos comunes», añadió.

El defensor de derechos humanos considera que Daniel Ortega «no toca a activistas reconocidos» como Félix Maradiaga, Lesther Alemán, Jaime Arellano, entre otros, para «vender una imagen tolerante y de normalidad» en el país.

Esa situación no ocurre con los autoconvocados exiliados en Costa Rica y Estados Unidos que no tienen alto perfil. Para ellos si representa un riesgo regresar a Nicaragua. “Hemos visto que ha muchos jóvenes (que han regresado) los han encarcelado, a otros los han asesinado porque no tienen alto perfil. No hay quien hable por ellos, o muy pocas organizaciones hablan por ellos. La dictadura no tiene ningún empacho en acabarlos” comentó Abaunza.