Un debutante discreto se ha convertido en la revelación de Liga Primera. Las Sabanas cuenta con el presupuesto más bajo —pidió apoyó económico a sus jugadores— y por lo tanto no tiene figuras consolidadas, sino un plantel trabajador y disciplinado que le permite evolucionar a algunos a jóvenes como el volante Ricardo Mendieta, recientemente debutando en seleccionado procedente de este humilde club.

Las Sabanas está dando de qué hablar con poco. En 12 jornadas ocupa la cuarta plaza con 18 puntos, uno más por encima del Managua FC, un plantel superior en todo y llamado a ser protagonista. Los Freseros, como se les conoce, visitarán este miércoles por la noche (7:00 p.m.,) al Real Madriz en el escenario donde han sacado la mayoría de sus unidades, principalmente contra los adversarios más fuertes o de mayor tradición de Liga Primera.

El pasado domingo, el Real Estelí se unió a los pesos pesados que han perdido puntos al caer contra el debutante de Liga Primera. A esta lista el Ferretti procurará no ingresar en la penúltima fecha del Torneo de Apertura, una tarea bastante complicada porque referentes históricos como el Diriangén (1-1 en la jornada 2) y Managua FC (cayó 4-1 en la fecha 7), un plantel estructurado para ser protagonista, no lo pudieron evitar.

Hoy jornada 13

3:00 p.m., Municipal Jalapa vs. CD Ocotal en Roy Fernando Bermúdez (Ocotal)

3:30 p.m., Juventus FC vs. Chinandega FC en Arnoldo y Matty Chávez (Masaya)

7:00 p.m., Madriz vs. Las Sabanas en Solidaridad, Real Estelí vs. Managua FC en Independencia y Ferretti vs. Diriangén en el Estadio Nacional