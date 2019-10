Fiscalía orteguista acusa a opositores de llevar explosivos en un vehículo

Después de diez días de detención ilegal, los opositores al régimen orteguista, Denis Antonio García Jirón, de 31 años y Bernardo José Ramos Galo, de 65 años, fueron acusados de tráfico de artefactos explosivos en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua.

Según acusación del Ministerio Público, ambos ciudadanos trasladaban en un taxi placa M 03273, cuatro explosivos Emulex (Dinamita de uso en la industria minera) que miden 39 centímetros de largo, y cuatro detonantes con alcance expansivo.

Los artefactos supuestamente iban escondidos en una bolsa negra plástica con el propósito de detonarlos en el municipio de Nindirí, donde fueron detenidos por policías el pasado 12 de octubre, sin embargo, la acusación dice que fueron capturados el 15 de octubre, lo que es denominado como la primer inconsistencia, de acuerdo a los abogados defensores de los acusados.

Otras violaciones al debido proceso según la abogada Nohemi Guerrero, fue la detención ilegal, los acusaron después de las 24 horas de haber sido interpuesta la acusación por la Fiscalía y la sustracción de su juez competente, porque debieron ser acusados en juzgados de Masaya y no en Managua.

María Mercedes Delgadillo, esposa de Bernardo se presentó esta mañana a los juzgados de Managua, a preguntar por los resultados de la audiencia de su esposo, porque cuando fue este lunes a dejar comida al complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como nuevo Chipote, en Managua, le dijeron que no estaba porque había sido llevado a los juzgados.

«El juicio es político», denuncia esposa de autoconvocado

“A nosotros no nos avisaron nada. Por eso venimos a preguntar. Estamos sorprendidos que dicen que lo acusan de llevar dinamita. Él es un hombre mayor de edad, y solo se mantiene en la casa porque tenemos una venta. Esto es político, porque él abiertamente criticaba al gobierno”, dijo Delgadillo.

El juez Abelardo Alvir ordenó prisión preventiva para ambos, por tratarse de hechos graves, porque supuestamente atentaron contra la tranquilidad ciudadana. Delgadillo agregó que a su esposo lo llegaron a buscar tres secretarios políticos del Frente, entre abril y mayo de 2018, cuando las protestas y la represión estaban en lo fino, para que fuera a trabajar con ellos, pero su esposo se negó.

“Les dijo que no estaba de acuerdo con esa matancina que andaban haciendo y que esas casas y flotas de vehículos que le ofrecían no eran nada, porque su dignidad no tenía precio. Por eso lo están fregando. Esto es político. Ellos dijeron que se las iba a pagar y ahora se la montaron”, dijo Delgadillo.

Según le ha contado su esposo, no lo dejan dormir porque a toda hora lo levantan para ir a interrogarlo de lo mismo, que quien está detrás de todo y él dice que no tiene nada que responder sobre esa dinamita que supuestamente transportaba.

En el caso de Denis García, quien es veterinario de profesión, este apoyó las marchas y a los atrincherados en universidades. Luego ante las amenazas de detención se exilió, pero regresó porque tenía que trabajar y fue cuando nuevamente empezó el acoso, hasta detenerlo.

La audiencia inicial para ambos será el próximo 30 de octubre.