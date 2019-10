El Barcelona sobrevive a un sorprendente Praga

Al Barcelona se le enfriaron los huesos en Praga pero no las ideas para ganar 1-2. Se puede criticar la poca definición del equipo español, pero no su capacidad de crear peligro. Comenzaron el duelo en modo crucero con el gol de Lionel Messi con tres minutos de partido. Parecía que se vislumbraba una goleada, pero el Slavia Praga reaccionó como si fuera un grande sin tener nombres que asusten, pero con una colectividad capaz de arrebatarle la pelota a un conjunto especializado en la posesión, contraatacar sin ser más rápidos e inteligentes, sin embargo, tienen colmillos y sus mordiscos duelen, sino pregúntenle al Inter que les arrebataron una victoria, empatando en San Siro en la primera jornada.

La tropa de Ernesto Valverde estaba asentada cuando al 20′ recibió la primera respuesta del Praga y ahí apareció Ter Stegen en lo que para él es una habitualidad: detener lo imposible. Eso se multiplicó al 35′ y 36′ ( con Mesopust y a Olayinka). Los locales se agarraban del pelo, golpeaban el césped y arrugaban la cara. Estaban haciendo un juego más allá de sus facultades, jugando de tú a tú con un candidato a rey de Europa. Y todavía en el cierre del primer tiempo un error de Piqué en despeje le dio el balón a Mesopust quién falló en la definición al poste izquierdo. Entretanto, el Barcelona tuvo tres aproximaciones, dos de ellas erradas por Luis Suárez y otra atajada por Kolar luego de un disparo cruzado de De Jong.

El inicio de la segunda parte fue una continuidad de la primera… Tanta insistencia del Praga rindió frutos con un gran pase desde la izquierda a Mesopust, quién bajó el esférico de manera magistral y miró a Jan Boril para asistirlo. Sin mucha magia ni espectacularidad, Boril le dio con lo primero que se le ocurrió: la punta del zapato. Suficiente para batir a Ter Stegen. Daba la impresión que el estadio se iba a partir en dos, la algarabía del público cruzaba fronteras, pero al 56′ Suárez recibió un centro, disparó y su lance fue desviado por Olayinka y volver a tomar el mando a través de un autogol.

En los minutos finales se vio un desafío partido. La desesperación de un equipo local crecido por empatar y el susto de un grande por tratar de liquidar el resultado. Messi y Suárez llegaron constantemente, pero Kolar se había convertido en una muralla, mientras el Praga esperaba encontrar la luz en la revuelta armada en el área del portero alemán, no obstante, la suerte no les sonrió, a pesar que no pudieron conseguir la victoria jugaron con decoro. Todavía el Barcelona sigue sorprendido y el público aplaudiendo.