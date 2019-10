No hay puntos de comparación entre el Real Estelí con los Capitanes y Fuerza Regia de México, sus rivales en la Liga de Campeones de Baloncesto de Las Américas. Los aztecas dominan la Liga azteca, un nivel superior al nuestro, y poseen presupuestos en sus quintetos que superan el millón de dólares por temporada, unas amplias diferencias que los norteños están dispuestos a recortar a partir del 28 de octubre.

«Tenemos un equipo de nacionales que han jugado aquí pero los extranjeros no y es un factor a tener en cuenta. No estoy diciendo que vamos a perder, sino como son las cosas. Los ubicaron a ellos cabeza de grupo y Estelí tercero como que no vamos a clasificar. Haremos lo posible se demostrarle al baloncesto latinoamericano que podemos jugar en alto nivel», manifestó el entrenador David Rosario durante la presentación este miércoles.

El técnico puertorriqueño de los estelianos es consciente de la realidad de los tres clubes, pero considera que conformó el mejor plantel disponible con extranjeros de amplia experiencia y los nacionales más destacados para intentar competir y sorprender a los Capitanes en Chihuahua donde arrancan las acciones del grupo D que tiene a los pinoleros como el plantel más débil.

«Dañar pronósticos»

«El equipo ideal no existe. No todos los jugadores estaban disponibles para estar aquí cuando lo necesitábamos. Los extranjeros que vinieron tienen una gran experiencia. Tenemos una buena base de importados y nacionales, los mejores. Nos toca dañarles los pronósticos a los que nos pusieron como terceros del grupo, esa es la idea que tenemos», asegura el puertorriqueño.

Rosario posee una amplia experiencia en el baloncesto dirigiendo en siete ediciones diferentes de Liga de las Américas y tiene estudiado a sus adversarios. «Son equipos con presupuestos de más de un millón de dólares por temporada. Los extranjeros llevan más de tres años jugando con ellos. La Selección de México está dividida en esos equipos. Cuando llevas un equipo con tres años de proceso te llevan una ventaja».

¿Cómo define ser competitivos antes clubes muy superiores?,se le preguntó a Rosario. «Ser competitivos ante ellos es obviar esas cosas. En el béisbol y baloncesto los de menos presupuestos son desfavorecidos, no estoy diciendo que somos inferiores, sino cosas que pasan. Hay que quitarse la venda de los ojos, ellos son los favoritos. Obviando eso vamos hacer la fuerza y buscaremos la forma de clasificar».

El plantel

La base de los norteños serán los nortamericanos Dominic McGuire y Dor Fischer más los puertorriqueños Christopher Gastón y Jezreel de Jesús. Todos ya se encuentran entrenando como el equipo, a excepción de Dominic, quien está jugado la final de baloncesto en dominicana. El estadounidense posiblemente viaje directamente a México para el primer desafío.

Bartel López y Jared Ruiz más el puertorriqueño Cliff Durán son los únicos jugadores que se mantienen del plantel campeón de la Liga Superior de Baloncesto (LSB). Se reforzaron con los nacionales Dalton Cacho, Manuel Mckenzie, Sharlon Hodgson, Daniel Tenorio y Jensen Campbel, jugadores que destacaron en diferentes quintetos de la LSB. «Le añadimos más juventud al grupo», manifestó el técnico.

Cambio de calendario

Después del debut, los norteños reciben a Fuerza Regia el 25 de noviembre y los Capitanes el 28 del mismo mes en el Polideportivo Alexis Argüello para cerrar ante Fuerza Regia el 16 de diciembre en Monterrey. «Viendo el formato hay posibilidad. Podemos darnos la oportunidad de conseguir victoria independientemente de los factores que son una realidad», afirmó con optimismo Rosario.