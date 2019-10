Cosep no teme a reforma a la Ley de Estabilidad Energética y niega que grandes empresas sean morosas

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) se mostró ayer tranquilo, porque aseguró que pese al ajuste que se hará a la Ley de Estabilidad Energética, lo importante es que se mantiene las instancias de apelaciones para los clientes que consideren que el cobro en la factura no está ajustada a la realidad.

Además negó que la reforma se esté haciendo para que las empresas grandes paguen, tal como dijo la diputada sandinista Jeny Martínez a medios oficialistas, quien señaló que la mayoría de los morosos son estas compañías, que son los mayores consumidores.

“Habría que ver si hay un trasfondo político, pero recordemos que las empresa grandes se caracterizan casualmente porque son formales, si hay una empresa que no paga te cortan la energía, si hay un consumidor que no paga le cortan la energía, es simplemente irrisorio y una falacia, decir que esto es para cobrarle a una empresa grande cuando las empresas grandes se caracterizan por ser pagadores”, expresó ayer el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

La iniciativa de reforma a la Ley de Estabilidad Energética, pretende que se modifique el artículo 5 de la misma, para facultar a la distribuidora de energía Disnorte-Dissur, usar las facturas en mora para embargar y enjuiciar a sus clientes, sin que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) certifique el incumplimiento de pago.

Lea también: Opositores denuncian que reforma a la Ley de Estabilidad Energética criminaliza a los pobres

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) coincide con Aguerri, al señalar que las grandes empresas pagan su facturación en tiempo y forma, y que para reducir su consumo hasta han aplicado medidas de eficiencias energéticas .

Maltez hizo hincapié que el sector industrial consume el 23 por ciento de la factura energética del país y que por esa razón el costo de la energía tiene un gran peso y por eso desde hace años han comenzado a instalar paneles solares.

El 22 de octubre la diputada Martínez, presidenta de la comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, manifestó a medios oficialistas que el propósito de la reforma es que grandes empresarios, que representan un cuatro por ciento de los usuarios, paguen su consumo en tiempo y forma, pues son los mayores morosos.

No obstante la ley en ninguna parte señala que está dirigida para empresarios, lo que contradice el argumento de la diputada sandinista.

Cosep tranquilo, porque proceso de reclamo se mantiene

El sector empresarial no se mostró ayer preocupado por la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, al aducir que la misma lo único que busca es que el proceso de judicialización de una factura en mora, tras haber pasado por varias instancias, no requiera que la distribuidora deba ir al INE para que la factura sea certificada para luego ir a las instancias judiciales.

Lea además:Régimen de Daniel Ortega mete estocada a los usuarios que reclamen alteraciones de facturas en Disnorte- Dissur

“Lo que establece la ley es darle el mérito ejecutivo a una factura que esté en mora, esa factura en mora no distingue entre el pequeño, el mediano y el grande, no distingue si sos persona natural o persona jurídica, cualquier persona que esté en mora tiene ese mérito», dijo Aguerri.

Y agregó: «Explicaba que eso no quita que si una persona no está de acuerdo con lo que esa factura refleja, siempre mantiene las tres instancias de reclamos, siempre podés ir apelar ante la distribuidora y luego recurrir ante al INE, si al final ya recurristes a las tres instancias y te dicen que vos tenés que pagar y vos no pagás; entonces la distribuidora puede utilizar la factura sin necesidad de ir al INE”.

Propuesta del Conimipyme

Por su parte Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) manifestó que ellos estarán presentando una propuesta en el proceso de consulta con respecto a esta iniciativa.

En la propuesta Torres señala que están conscientes que las pérdidas comerciales deben reducirse y que la iniciativa es una forma, pero que la empresa también debe invertir para reducir las pérdidas técnicas que también afecta a los consumidores.

Puede interesarle:Los nicaragüenses pagarán la ineficiencia de Disnorte-Dissur

“Nosotros estamos consiente que todos debemos pagar lo que consumimos, que deben reducirse la conexiones ilegales, y sabemos que eso buscan con esta iniciativa pero con las perdidas técnicas la empresa debe invertir, también sabemos que si a la empresa le incrementa la mora se le dificulta pagar al generador y eso podría afecta la distribución de energía”, sostuvo.

Asimismo dijo que ellos proponen que esta medida no les afecte a los micro, pequeños y medianos consumos, que se excluyan de la iniciativa, pero además que se debe aplicarse cuando se lleva al menos cuatro meses de mora.