«Espero que el príncipe con el que soñaste esté listo para conocer a una reina». El mensaje de Nacho a su esposa tras su separación

El cantante venezolano Nacho se separó de su esposa Inger Mendoza, después de seis años de relación y con quien tiene tres: Santiago, Miguel y Matías. Luego de confirmar la noticia el intérprete le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

«Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación así como valieron la pena para mí. Que brillen en tus pensamientos los recuerdos alegres de esta historia. Me complace que ahora sientas tanto a Dios, siempre he estado convencido de que Él es bueno. Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada», dice el texto.

Agrega que Inger es «un gran amor» que lo llenó de otros amores (sus hijos) y que si tuviera que repetir su vida, la repetiría con ella.

«Espero que el príncipe azul con el que soñaste esté listo para conocer a una reina como tú. A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti», añadió.

Por su parte Mendoza dice que es «inevitable sentir tristeza porque es una etapa que llega a su final. Hay días buenos y otros no tan buenos, pero el camino sigue y seguimos transitándolo con la seguridad de saber que los planes del Creador siempre son mejores que los nuestros (aunque pataleamos y hagamos un poquito de berrinche antes de acatar su voluntad)”, expresó en un mensaje de Instagram, dos días después de que Nacho borrara un controvertido video en el que explicó que siguen viviendo juntos, aunque no tienen intimidad.

“Ya no somos pareja… Nos amamos… siempre seremos familia”, dijo Nacho, mientras que uno de sus niños saltaba frente a la cámara de su celular y se veía detrás a Inger, quien es la madre de sus tres hijos menores, con cara angustiada y triste.

Nacho finalizó diciendo que «siempre estuve para ti y aquí sigo. Te amaré por siempre». Aquí les dejamos este video del cantante junto a sus hijos con Inger y donde también aparece Diego, su primogénito de una relación pasada.