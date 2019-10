Protestas en Chile: la controversia después de que la primera dama Cecilia Morel comparara las manifestaciones con «una invasión alienígena»

En medio de las masivas manifestaciones que se están registrando en Chile por el descontento social con la clase gobernante, un audio de WhatsApp de 51 segundos generó una gran polémica.

Se trataba de una grabación en la que se oye hablar a la primera dama de Chile, Cecilia Morel, diciéndole a una amiga: «Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice«.

Y agrega: «Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás«.

El audio fue visto por algunos políticos y manifestantes como prueba de la desconexión entre las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada y las élites políticas y empresariales que Sebastián Piñera representa como presidente y empresario.

Este martes, Morel se disculpó a través de su cuenta de Twitter: «En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró».

«Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de gobierno. Lamento el desacierto«, agregó, publicando otro tuit donde llamaba a «unirnos, escucharnos, dialogar y buscar soluciones».

En un momento en que me sentí sobrepasada por las circunstancias, envié un audio privado que se filtró. Un estado de ánimo personal lo hice parecer como un estado general de Gobierno. Lamento el desacierto. — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) October 22, 2019

El mismo día, en una comparecencia pública, el propio Piñera reconoció «las legítimas demandas» de la ciudadanía y dijo: «Pido perdón por esta falta de visión».

«Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud», señaló el mandatario.

A continuación, Piñera anunció una serie de reformas para tratar de responder al estallido social que se desató la semana pasada cuando el gobierno decidió subir el precio del pasaje del metro en Santiago, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente).

Controversia

En el audio de la polémica, se escucha decir a la primera dama: «Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave«.

Y continúa: «Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto».

Luego vienen los fragmentos de los «alienígenas» y los «privilegios», que fueron los que más malestar provocaron.

Aunque también hubo quien aprovechó estas palabras para crear carteles y memes burlándose del tema.

En sus disculpas, Morel también dijo: «Lo que estamos viviendo es muy profundo y todos los actores de la sociedad debemos trabajar por disminuir la desigualdad, ser más humildes y mejorar las oportunidades para todos».

A ella se sumó la vocera del gobierno Cecilia Pérez, quien dijo sobre el audio: «(Manifestaba) lo que creo todos los chilenos sentimos, que es la angustia, la frustración, la desesperación por lo que estábamos viendo y viviendo».

Y agregó: «Cuando la primera dama señala que estamos sobrepasados, no se refiere al gobierno, no se refiere a las Fuerzas Armadas; se refiere a las imágenes impactantes que teníamos como país. Ese sobrepasarse del corazón, desde el alma, el no comprender cómo podía haber tanta violencia, cómo se podían aprovechar y que existiera delincuencia, saqueos con incendios que terminaron con la vida de personas».