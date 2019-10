Inicia paro cívico en Bolivia a la espera de resultados oficiales de las elecciones

Representantes del Comité Cívico de Santa Cruz, plataformas ciudadanas y opositores iniciaron un paro indefinido en esta región con un llamado a que se extienda en toda Bolivia, en medio de las protestas por el polémico conteo de los resultados de parte del Tribunal Supremo Electoral y ante denuncias de fraude en las elecciones generales del pasado domingo.

El actual mandatario de Bolivia, Evo Morales, -que busca su cuarta reelección-, se declaró nuevamente el miércoles ganador de las elecciones del fin de semana y criticó a la oposición acusándola de orquestar un «golpe».

El más reciente recuento oficial mostró que Morales obtuvo un 46.48% de los votos, cerca del 9.5 puntos por delante de su principal rival Carlos Mesa, pero por debajo de la ventaja de 10 puntos porcentuales que necesita para evitar una segunda vuelta.

«Nuestra democracia no puede seguir esperando, tenemos que tener una respuesta del Órgano Electoral del 100% de los conteos totales de los votos ratificando lo que el pueblo decidió que es una evidente segunda vuelta», dijo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

«Vamos al paro hasta que ustedes nos lo digan. Desde las 00:00 del miércoles no se tiene que mover un sepe (hormiga) en Santa Cruz», dijo Camacho. La huelga se cumplía parcialmente también en las ciudades de Sucre y Cochabamba (centro), mientras que los reportes de otras ciudades eran incompletos. La situación en La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, era de tranquilidad.

«Seremos los jóvenes que haremos respetar la democracia y los que sacaremos del palacio (de Gobierno) a Evo Morales», dijo César Ramos, presidente del comité civil juvenil de Tarija, al sur.

La influyente plataforma civil Conade, que aglutina comités cívicos de todo el país, anunció también «resistencia civil» ante la posible victoria de Morales y su adhesión al paro general.

Choques entre manifestantes

Choques callejeros entre leales y opositores al presidente Evo Morales registrados este miércoles en Santa Cruz, este Bolivia, dejaron un saldo preliminar de dos heridos, constató un reportero de la AFP e imágenes de la televisión privada.

Un adulto y un joven recibieron pedradas en la cabeza que les causaron heridas, constató la AFP y el canal de televisión Bolivisión. Los enfrentamientos ocurrieron en un populoso barrio «Plan Tres Mil», leal a Morales, cuando los opositores intentaban presionar el cumplimiento de la huelga decretada por un poderoso comité civil de esa región.

Los incidentes comenzaron en la madrugada en Santa Cruz, con la quema de las oficinas del tribunal electoral departamental, como ocurrió entre lunes y martes con similares oficinas en las ciudades de Sucre (sureste), Potosí (suroeste) y Cobija (norte). En varios puntos de Santa Cruz, de unos 2 millones de habitantes, los vecinos cortaron el tráfico vehicular con piquetes de llantas y piedras, como forma de hacer cumplir la huelga.

«Necesitamos tener democracia y libertad, no un gobierno dictador, que uno no puede hablar, no puede decir las cosas porque ya nos meten presos. Queremos libertad para toda Bolivia», señaló Sofía Chávez, trabajadora doméstica de 39 años.

En otro punto de la ciudad, José Antonio Arnez, ingeniero de 59 años, también explica las razones de la medida de protesta: «Cuando la Constitución le dice, ‘usted, Evo Morales, nunca debió estar en esa papeleta,’ es él el que esta haciendo un golpe a la democracia y eso tiene que quedar claro».

La posición de la OEA y las expectativas en Bolivia

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó que realizará una auditoría al proceso electoral boliviano, luego de la solicitud del canciller, Diego Pary, a este organismo. Las conclusiones tendrán carácter vinculante. Mientras tanto crece la expectativa entre los bolivianos por conocer los resultados finales de las elecciones.

Morales, en el poder desde 2006, evitaría el balotaje si obtiene en primera ronda más del 50% de los votos válidos o 40% con al menos una ventaja de 10 puntos sobre el segundo candidato más votado, Carlos Mesa.

El candidato presidencial boliviano, Carlos Mesa, llamó este miércoles a «la movilización permanente» en defensa del voto, hasta que el tribunal electoral «reconozca que la segunda vuelta debe realizarse», dijo en una grabación enviada a la AFP. «Convoco hoy a todos nuestros compatriotas que creen en la democracia a la movilización permanente, a la movilización en defensa del voto», agregó el exmandatario, que sostiene que se fragua un fraude electoral.

«No vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección», afirmó, en relación al resultado de un referendo que fue desconocido por el presidente Evo Morales para postularse a un cuarto mandato.

CIDH expresa preocupación por violencia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación ante lo que califica como “graves hechos de violencia que han tenido lugar en el marco del proceso electoral en Bolivia.”

La Comisión llama al Estado boliviano a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente, durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia y las garantías a la prensa para dar cobertura al proceso de verificación de la votación. Además, la CIDH insta a Bolivia a conducir las investigaciones relativas a los actos de violencia que se produzcan de una manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.

Según la información recibida por la CIDH, a partir del 21 de octubre de 2019 se han realizado manifestaciones ciudadanas en distintas ciudades del país, incluyendo La Paz, Sucre, Oruro, Tarija, Cochabamba, Potosí, Trinidad y Cobija, exigiendo a los Tribunales Electorales Departamentales y al Tribunal Supremo Electoral garantizar la transparencia en la fase de conteo de votos del proceso electoral.

Según la información disponible, indica la CIDH, la Policía habría utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones ciudadanas como la que se desarrollaba frente a la sede del conteo de las actas electorales, pese a que en esa instancia reclamaban de manera pacífica.

En la madrugada del miércoles, los adeptos a Mesa se enfrentaron con policías a las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo al que reprochan estar supeditado a Morales. Además del rechazo de sectores en Bolivia, países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina y organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por los resultados preliminares anunciados el lunes, que dieron la victoria al presidente Evo Morales.

El descontento popular manifiesto en las protestas de los últimos días ha generado alarma en la ciudadanía y temor, causando desabastecimiento en los supermercados y en las gasolineras, con centenares de personas llenando sus autos con combustible ante cualquier escalada en la violencia. Camacho pidió a la ciudadanía previo al inicio del paro que se abasteciera de insumos, alimentos y otras productos.

Como parte de la crisis y en una sorpresiva decisión, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Antonio Costas, presentó su renuncia, argumentando su inconformidad con la interrupción del sistema de conteo rápido que desató la polémica. «Y esta decisión totalmente precipitada de la sala de no publicarlo, de hacerlo un día después y provocar una situación tan compleja como ésta no tiene racionalidad», dijo Costas.