Donald Trump ordena levantar sanciones contra Turquía tras acuerdo sobre expulsión de los kurdos en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones impuestas a mediados de octubre a Turquía tras el lanzamiento de una ofensiva militar de Ankara contra los kurdos en Siria.

«El gobierno de Turquía informó a mi administración que pararán el combate y la ofensiva en Siria, haciendo permanente el cese al fuego», dijo Trump en un mensaje televisado desde la Casa Blanca. «Entonces, ordené al secretario del Tesoro levantar todas las sanciones impuestas el 14 de octubre en respuesta a la ofensiva original de Turquía», añadió.

El anuncio del presidente llegó después de un acuerdo logrado el martes en Sochi, por el que Rusia y Siria se comprometieron a «facilitar la retirada» de la región fronteriza con Turquía de la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG), los aliados de Estados Unidos en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Lea además: Por qué Rusia es la gran ganadora en el conflicto entre Turquía y los kurdos en el norte de Siria

El acuerdo también impondrá una «zona de seguridad» en Siria de aproximadamente 120 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho. Turquía y Siria llevarán a cabo patrullas conjuntas en el área.

Trump, que recibió fuertes críticas por retirar repentinamente las tropas estadounidenses del norte de Siria permitiendo así la ofensiva turca contra los kurdos, añadió que un «pequeño número» de soldados de EE.UU. permanecerían en el país en guerra.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019