Tyron Acevedo, técnico la Sub-18: «Venimos con el compromiso de transcender»

Nueve derrotas consecutivas registra la Selección de Futbol Sub-20 ante Costa Rica. En Sub-18 no hay registros porque el actual Torneo de Uncaf, que se realiza en Costa Rica, es de fogueo para conformar el plantel que competirá el próximo año en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. Tyron Acevedo, el entrenador de la categoría, cree que hay posibilidades de cambiar la historia.

La Azul y Blanco estará por primera vez en semifinal de un torneo regional y le tocará este viernes (3:30 p.m.,) contra el adversario que más daño le hace en su historia: tres goles marcados, los últimos dos por Carlos Chavarría en 2012 y reciben 36. La mayoría de los resultados han sido goleadas: 6-0 en 2000 y 2002, 2-0 en 2004, 1-7 en 2006, 4-0 en 2008 y 2010, 3-2 en 2012, 0-2 en 2014 y 2018.

¿Cómo se encuentra el grupo previo a un partido tan importante?

El grupo está consciente y motivado por medio el esfuerzo y sacrificio que se ha hecho. El trabajo realizado ha sido muy bueno. Ha valido la pena, son conscientes que nos ha tocado dejar a la familia para representar al país y ponerlo más alto que se pueda. Hemos hablado mucho con ellos en el aspecto mental, buscar el equilibrio para manejar este momento. La idea es trabajar en una buena recuperación física porque es muy corto el tiempo que hay. Hemos descansado dos días y eso puede marcar la diferencia. Costa Rica terminó ayer su último partido. Dios nos permita que los muchachos estén a la altura y seguir creyendo en este proceso. Hemos dado este primer paso clasificar a semifinal y estar entre los mejores de Centroamérica. La idea es seguir creciendo. Es un torneo amistoso pero nosotros venimos con el compromiso de transcender y poner en alto el nombre de Nicaragua gracias al primer esfuerzo del primer partido. Quedaron eliminado los países de mayor tradición como Honduras, Guatemala y Panamá.También es una sorpresa grande que clasificara Belice. La idea es seguir creciendo y no menospreciar a los rivales. El grupo está consciente que contra El Salvador debimos dar más, nos faltó mucho tener más claro que con creernos por el primer triunfo íbamos a resolver todo. Los muchachos están bien concentrados para seguir trascendiendo.

¿Cuál ha sido la clave de la clasificación?

La contundencia del primero partido. Anotar las oportunidades que nos quedaron. Muchas veces eso marca diferencia. El orden y buen funcionamiento del grupo. El haber llegado metido, concentrado, atento al juego. Asumir responsabilidades del juego. Llegaron bien concentrados y eso marcó diferencia, a parte de todo el trabajo de los microciclos anteriores.

¿Cómo trabajar mentalmente y tácticamente a una selección superior?

Eso nos favorece. La presión la tendrán ellos porque estarán en su casa y son los favoritos. Eso nos ayuda. Trabajamos la mentalidad en la cual convencemos al grupo que sí podemos lograrlo. Tuvimos un torneo con la Sub-17 y nos tocó enfrentar a la mayoría de estos jugadores. Quizás si el partido no se ha detenido tres veces por tormenta eléctrica la historia sería diferente porque estábamos bien parados. Trataremos de hacer un buen plan de juego, bien estructurado y ordenado. Conforme pase el tiempo, ellos serán los desesperados. Ordenados y haciendo las cosas bien tendremos la oportunidad de anotar en cualquier momento. Debemos mantener el equilibrio que toda selección debe tener, en la parte ofensiva tenemos jugadores desequilibrantes. La concentración será determinante, convencerlos de que se puede y somos capaces. Hemos trabajado duro para esto.

¿En qué se diferencia esta generación de las anteriores?

Ha marcado la diferencia ha sido hacerle ver al jugador desde el primer día que tienen que venir con el compromiso de vestir una camisa y poner en alto el nombre de Nicaragua. En procesos anterior quizás no hacen mucho énfasis. El jugador trabaja con conceptos tácticos muy claros en defensa y ataque. A nivel de selecciones eso marca la diferencia, el buen orden. Los jugadores deben entender eso y estar bien claros. Hacerles ver el compromiso que representamos a siete millones de habitantes. La disciplina es primordial para todo el grupo. Hay jugadores buenos que se han apartados porque cuando se les llama no llegan y jugadores buenos que han faltado a la disciplina. Dentro de este mismo campamento que hicimos en Costa Rica tuvimos que apartar a uno porque hizo una falta grave. Si no les enseñas a estas edades que deben tener compromiso, el significado del escudo y la selección, estamos representamos a siete millones de habitantes. A través del futbol tratamos formar a estos jóvenes y que sean personas de bien y nos permitirá tener mejores jugadores en la cancha, con más compromiso. Eso es una de las cosas que creo ha marcado diferencia de procesos anteriores. El jugador está claro a lo que se juega.