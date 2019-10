Cristofer González confirmado para pelear en la misma velada que Julio César Chávez Jr.

Desde temprano en el Gimnasio Róger Deshon está Wilmer Hernández y Róger González. Ambos están preparando a Cristofer «el Látigo» González. Este jueves raramente el excampeón no había llegado a la hora pactada. «Está viniendo puntual», dice Hernández, conocido como el Tigre. Pasa el tiempo y cuando se acercan las 12:30, González arriba en su camioneta. Llega más sonriente que nunca: «Es que me atrasé porque andaba retirando mi pasaporte en la Embajada. Ya tengo visa», indicó el muchacho de 25 años.

Parece que sus días en el pozo oscuro de la depresión quedaron atrás. Ese diciembre para el olvido de 2018 y, los meses siguientes en los cuales se preguntaba por qué había lanzado su carrera por el precipicio ha sido superado. Cuando se toca fondo y no se puede seguir cayendo quedan dos opciones: acostumbrarse al negro porvenir o renacer. El Látigo decidió lo segundo. Ahora recibió la confirmación oficial que peleará el 20 de diciembre en Las Vegas en una gran cartelera, la cual significará el regreso de Julio César Jr. contra Daniel Jacobs. Una excelente plataforma para que el nicaragüense recupera su corona perdida y vuelva a tocar las estrellas en las 112 libras.

Cuando pregunto por el peso del Látigo, Hernández hace una risa de tranquilidad: «Mirale las patas flacas. Este chavalo no tiene problemas, está en 123 libras». No obstante, no es solo eso, es su definición física y su nuevo semblante. Es como si por arte de magia le hubiera colocado baterías a su vida. «Mi intención es lucirme, darme a conocer y alcanzar la fama. Hay que pelear con inteligencia, no hay que ir para atrás porque Julio César Martínez se crece y debo golpearlo fuerte que es lo que no han hecho», comentó el Látigo.

«La verdad es que no es mejor peleador que Daigo Higa, quien tenía un récord perfecto y le propiné una derrota. Le aguanto la pegada a Román González en los guanteos y la pegada es la misma a pesar que usamos otros guantes, así que creo que soportaré la pegada del mexicano. Nuestro trabajo será la media distancia. Él no me intimida porque le haya ganado a Selby y a Edwards que me derrotaron no significa que me vencerá, si él cree eso que lo siga creyendo», sentenció González.

