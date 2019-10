Corte Suprema de Justicia cancela por cinco años la licencia del abogado Manuel Urbina Lara

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNAC) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió por cinco años la licencia como profesional del derecho, al abogado José Manuel Urbina Lara, por quejas interpuestas en su contra, hecho que él valora como represalias por mantener una actitud crítica contra el régimen orteguista, y en especial, contra el mismo sistema de justicia.

De acuerdo con la cédula judicial, Urbina Lara también deberá pagar una multa de 1, 500 córdobas y mil córdobas correspondientes a los expedientes disciplinarios de 2008 y 2014 a favor de la CSJ. También tendrá que devolver 700 dólares equivalente al 70 por ciento de los honorarios percibidos de Johanna del Socorro Cruz; otros 3, 560 dólares, equivalente al 50 por ciento de los honorarios percibidos por Efraín José Pereda Carrera y mil dólares correspondiente al total de los honorarios percibidos por Jaime del Carmen Castillo Ruiz, establecidos en los expedientes disciplinarios 344-2011, 1931-2014 y 335-2015. Un total de 5, 260 dólares.

La suspensión de la licencia-cinco años- es la sumatoria de cinco expedientes con fechas de 2011 y 2013. Cabe mencionar que en la resolución no se explica en qué consistieron las quejas interpuestas contra el abogado. Por su parte, Urbina Lara critica el proceso de dicha resolución, tomando en cuenta el largo período en que se dio respuesta a dichas quejas, y porque, según él, no se pueden acumular todos los expedientes y dar una resolución. Y además, porque si no se atiende una queja en seis meses, esta caduca.

“¿Qué pasó de 2013 para acá, hasta 2019. Estaban en amnesia estos señores-magistrados- o es qué eso, las quejas no prestaban mérito y lo tenían archivado ahí, o es qué era algo que no tenía ningún fundamento. ¿Por qué hasta ahora? Seis, siete años después ellos vienen como grandes probos, como grandes impolutos a decir que hay esas quejas desde hace varios años, y ellos la desempolvan, y vienen y dan una resolución”, cuestionó Urbina Lara.

Según el abogado, la cédula de notificación la dejaron el viernes en una pulpería cercana a su bufete, y la señora de dicho establecimiento se la hizo llegar el lunes. Explicó, que ya introdujo un incidente de nulidad de la notificación porque, asegura que no reúne los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, y además, apelará a la resolución como tal.

Asimismo, explicó que cuando interpuso el recurso por nulidad de la resolución, le entregaron una copia de la misma, donde explicaban que entregaron el documento en la pulpería porque su oficina estaba cerrada. De acuerdo con Urbina Lara, él proceso está suspedido debido a los recursos de apelación.

LA PRENSA consultó vía WhatsApp al vocero de la Corte, Robertos Larios, sobre las quejas específicas contra Urbina Lara y el porqué se habían atendido tanto tiempo después de la fecha que fueron presentadas; sin embargo, este vio el mensaje, pero no respondió.

