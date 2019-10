Edwin “el Volcán” Tercero encabeza cartelera estelar en Chichigalpa

Edwin “el Volcán” Tercero es un boxeador que se le puede criticar su poca técnica o el haber perdido contra oponentes con más peso en Nicaragua como Alexander “Popeye” Mejía, pero no se le puede criticar el coraje sobre el cuadrilátero. El muchacho originario de El Viejo, Chinandega a sus 30 años estará siendo estelarista en Chichigalpa frente a Freddy “el Palo” Laínez de Posoltega en la velada 140 de Pinolero Boxing. Prácticamente ambos pugilistas estarán casa disputándose quién es el mejor de las 126 libras de esa localidad.

El Volcán viene de hacer erupción en Guatemala, en donde derrotó en su última pelea al guatemalteco Javier Aceituno por decisión mayoritaria. Era necesario ese respiro de triunfo después de haber caído en dos ocasiones en el país chapín ante René de León y Ryan Lee Allen, un boxeador estadounidense apoyado por el conocido exréferi del pugilismo mundial Richard Steele. Tercero debutó en el pugilismo rentado en octubre de 2015 y en este trayecto de cuatro años ha realizado 25 combates, un promedio de un poco más de seis combates por año. En total ha conseguido 15 victorias, cuatro por la vía del nocaut, acumula nueve reveses y tiene un empate.

Por su parte, Laínez en nueve peleas solo tiene una derrota y seis liquidados por la vía rápida. Solamente Helton Tercero lo ha derrotado, ocurrió en 2018 en una velada de Nica Boxing, en la cual el campeón Félix Alvarado peleó ante el Pollo Meneses y Melvin López se coronó campeón juvenil contra Yonathan Padilla.

En el combate semiestelar estará Milton Rivas (5-4, 2KOs) frente a Freddy Espinoza (4-1, 3KOs). Completan la velada: Daniel Pastrana vs. Gilmer Lira, Omar Velásquez vs. José Meza, David Vargas vs. José Cano, José García vs. Reinaldo Moreno, Carlos Arrollo vs. Alberto Carranza y Celso Ocampo vs. Luis García.