La sorprendente recuperación del turismo en Nicaragua, según las cuentas de Hacienda

Después del apagón que el régimen de Daniel Ortega ha impuesto en los números del sector turismo y otras actividades económicas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incorporó en el proyecto de Presupuesto General de la República del próximo año los primeros datos sobre la situación del turismo este año, que arrojan que al segundo trimestre, o sea hasta junio, los ingresos de esta actividad estaban, extrañamente, creciendo fuertemente impulsado por más llegada de viajeros.

En la exposición de motivos del proyecto presupuestario, Hacienda asegura que al segundo trimestre de este año los ingresos crecieron 16.8 por ciento con respecto a igual periodo del año pasado, debido principalmente a un aumento del 24.9 por ciento en la afluencia de turistas, principalmente de Centroamérica y Estados Unidos.

Lea también: Programa Amor, el proyecto orteguista del que poco o nada se sabe a 12 años de su creación

Según Hacienda la afluencia de centroamericanos- que suelen tener uno de los gastos promedios más bajos respecto a otras regiones- se ha incrementado en esta primera mitad del año 19 por ciento, y desde Estados Unidos 26.6 por ciento.

«Lo anterior significa que las fortalezas-transformaciones económico-financieras y socioproductivas del país, construidas a lo largo de 11 años, están permitiendo sobreponernos al terrible impacto del golpismo, encaminándose el país, nuevamente, en la ruta de la recuperación y crecimiento económico, para seguir cambiando y transformando Nicaragua», señala seguidamente Hacienda tras revelar dichos datos.

El BCN reportaba un caída estrepitosa

Hasta el primer trimestre, el Banco Central de Nicaragua, reportaba en la balanza de pago una caída del 54 por ciento en los ingresos por turismo comparado con igual periodo del año pasado, pero la tendencia se revertió al terminar el segundo trimestre, según se desprende de los datos oficiales.

Lea además: INE sigue aumentando la tarifa eléctrica de manera disfrazada y Cosep teme más incrementos en lo que resta del año

¿Es posible esa recuperación tan significativa en la primera mitad de este año? Un economista que prefiere no ser citado, indica que en principio sí es posible, aunque aclaró que debido a la falta de publicación de información oficial desagregada es difícil conocer con certeza si las cifras de Hacienda están ajustadas a la realidad.

Según el economista el primer trimestre (enero-marzo) de este año fue comparado con un periodo similar (enero-marzo 2018) cuando aún la crisis no había estallado, lo que dio como resultado que los ingresos cayeran 54 por ciento.

Puede interesarle: Cosep no teme a reforma a la Ley de Estabilidad Energética y niega que grandes empresas sean morosas

En el segundo trimestre del año pasado (abril-junio 2018) vino una estrepitosa caída, cuyos resultados habrían sido peores que los del segundo trimestre de este año (abril-junio 2019), lo que estaría permitiendo que el comportamiento acumulado sea más positivo en 2019.

No obstante, el economista indica que para hacer un a análisis más acertado y creíble sobre la posibilidad de que Nicaragua haya terminado un primer semestre en positivo se requieren cifras más precisas por trimestre de cada uno de los años. «No tenemos manera objetiva de verificar que es lo que está ocurriendo en realidad», afirmó el especialista.

Los números de Cantur

Pero los números de Hacienda no cuadran con los que maneja la Cámara Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), que dice que en la primera mitad de este año llegaron unos 700 mil turistas.

Lea también: Sector lácteo de Nicaragua espera cerrar en positivo, pese a trabas comerciales, alza en energía y ajustes fiscales

Según el Anuario Estadístico del Intur entre enero y junio del año pasado llegaron 731,468 turistas (no incluye cruceristas y visitantes de un día), que comparado con los 700 mil que maneja Cantur habría una caída de 4.30 por ciento y no 24.9 por ciento de repunte como dice Hacienda.

No está claro si Hacienda está incorporando en sus cifras de crecimiento a los cruceristas y visitantes de un día, porque de ser así, el repunte no es real, por cuanto los organismos internacionales y financieros no suelen incorporar en sus cifras turísticas a este tipo de viajero, cuyo gasto es limitado y no pernocta en un país.

Lea además: Funides: recuperación del crédito en Nicaragua «puede tardar años», mientras la mora se dispara 296% hasta septiembre

El presidente de Cantur, Leonardo Torres, expresó que el gasto promedio del turista en la primera mitad del año es de 33 dólares, que es menor que el año pasado y que espera que al terminar este año se ubique por lo menos en 38 dólares.

Tampoco cuadran las cifras de ingresos

Al segundo trimestre del año pasado el gasto por turista se ubicó en 37.7 dólares en promedio por día, lo que significaría que este año hay una reducción de 12.46 por ciento.

Ante una caída en el gasto y menores ingresos de turistas no está claro de dónde Hacienda concluye que la entrada de divisas por turismo hasta junio de este año estaba creciendo 16.8 por ciento.

Puede interesarle: INSS se niega a recortar su supernumeraria planilla: 3,719 trabajadores en 2019 frente a los 1,543 en 2007

Torres asegura que la meta este año es que Nicaragua finalice con un ingreso por turismo de 560 millones de dólares, apenas 16 millones adicionales a los 544.4 millones de dólares el año pasado, es decir un crecimiento de 2.93 por ciento, lejos del 16.8 por ciento que Hacienda registra como tendencia en la primera mitad del 2019.

El presidente de Cantur no cree que en la segunda mitad de este año haya una fuerte aceleración en la llegada de turistas, porque generalmente solamente en diciembre aumenta la afluencia debido a la llegada de centroamericanos que vienen a celebrar las fiestas de fin de año o visitar familiares.

Torres indica que en todo caso al finalizar el año se esperaría que a nivel general el sector turístico crezca cinco por ciento en la llegada de viajeros comparado con lo registrado el año pasado. «No puedo hablar de un crecimiento mayor del 10 por ciento en el ingreso de turista este año», admitió.

«En el mejor de los casos puede ser que tengamos un incremento de cinco por ciento de turistas que vinieron, pero tenemos un problema con el gasto promedio diario, porque la mayor cantidad, siete de cada diez turistas, son de Centroamérica y su gasto promedio es muy bajo… yo quisiera decir que vamos a tener 600 millones de dólares, que es lo que al inicio de 2019 fue lo que proyectamos como Cantur, pero viendo como va el comportamiento del año, nosotros nos hemos replanteado nuestras cifras y estamos hablando de 560 millones de dólares, estamos hablando de 40 millones de dólares menos», dijo.