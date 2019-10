El cáncer de hígado, de estómago, de útero y de mama siguen siendo los primeros tipos de cánceres que más muertes causan en Nicaragua, al igual que en los años anteriores, según un informe del Ministerio de Salud (Minsa) y que fue anunciado este jueves por la vicepresidenta designada por la dictadura, Rosario Murillo.

Aunque dicho informe correspondería a este año, Murillo no brindó más detalles del asunto sobre cuántas personas se le ha diagnosticado algunos de estos tipos de cánceres o de los fallecimientos que se registran hasta la fecha.

«Tenemos que impulsar el diagnóstico temprano…y promovemos el cuido y la detección temprana a través de los análisis correspondientes”, refirió Murillo.

Sin embargo, los especialistas de la Asociación Nicaragüense de Oncología (Anico), aclaran que para ciertos cánceres no existen una manera de prevenirlos, sino de detectarlos a tiempo, como es el caso del cáncer de estómago e hígado, por lo que tratarse a tiempo, puede ser la clave para sobrevivir.

Cáncer de estómago

El cáncer de estómago cobró la vida de 297 personas en el 2018, 176 hombres y 121 mujeres, según datos oficiales. No se sabe las causas que lo provocan ni se puede prevenir, pero una detección temprana puede salvar la vida de la persona.

Un especialista de Anico, que prefirió su anonimato por temor a represalias, expresó que en las cifras del Minsa hay un subregistro, lo que significaría que los números publicados no son los reales y que serían más los casos ocurridos. La fuente manifestó que la falta de un sistema de registro en el Minsa dificulta saber verdaderamente las condiciones que existe para tratar los tipos de cánceres.

El cáncer de estómago no tiene prevención pero sí cuenta con una detección temprana mediante una endoscopia masiva, además de tratarse con cirugías o radioterapia. La enfermedad se presenta en la persona entre los 40 y 50 años de edad.

«No hay forma de prevenirlo. Tendrías que conocer las causas, pero no hay un sistema de detección temprana. Entonces los casos van a presentarse, en la mayoría, avanzados en los cuales ya no se puede hacer mucho, pero se puede hacer mucho más en (cáncer) estómago que en (cáncer) hígado», aseveró la fuente.

Cáncer de hígado

«El cáncer de hígado es nefasto y se puede hacer muy poco», refirió la fuente. A diferencia del cáncer de estómago, el del hígado puede atacar a las personas entre los 20 y 40 años.

«El hígado es un cáncer más letal que el páncreas, y nosotros tenemos una alta incidencia, ¿y qué es lo peor? que no hay muchas herramientas. Al hígado no le sirve la quimioterapia, generalmente en el mundo desarrollado esto se trata con trasplante o con unos medicamentos muy costosos que no tiene el Ministerio de Salud», explicó el especialista.

La fuente agregó que en el país no hay disponibilidad de medicamentos para la mayoría de los cánceres de hígado por el alto costo que representa, además de que los gobiernos a lo largo de la historia no han invertido en este campo.

«El problema con el hígado es de una alta incidencia y peor mortalidad, y el Minsa no está en la capacidad de atender todos los casos que se presentan. Hay medicamentos de cáncer de hígado que el Minsa no los tiene por el alto costo para adquirirlo», dijo.

Prueba de ello es que el cáncer de hígado tiene la cifra más alta de muertes por cánceres en el país. El año pasado hubo 336 personas fallecidas y en el 2017 se contabilizaron 373.

«En cáncer el problema es que como no se sabe qué es lo que lo produce, le puede tocar a cualquiera y no sabemos las condiciones. En Costa Rica van y estudian epidemiológicamente e investigan cuáles son las cosas que pueden estar involucradas en la génesis de los canceres más altos, pero nosotros tenemos tanto cáncer de hígado y estómago y eso no lo ha investigado el Minsa», declaró la fuente.

No obstante, el especialista agregó que las personas con cirrosis y hepatitis tipo B y C son personas vulnerables para desarrollar cáncer de hígado, por lo que aconsejó a las autoridades del Minsa a «buscar a los grupos de riesgos» para reducir la mortalidad.

Cáncer del cuello del útero

242 mujeres murieron a causa del cáncer del cuello del útero en el 2018, mientras que en el 2017 la cifra fue de 274. Pero estas cifras pueden ser mucho mayor debido a la falta de cultura y educación en las mujeres al momento de decidirse por realizarse el examen papanicolau, advirtió Yolanda Ramírez, ginecóloga de Anico.

«Al haber iniciado su vida sexual, con o sin o pareja, tienen que hacerse su papanicolau. Eso es lo principal, porque eso ha sido el éxito con que otros países han reducido el cáncer», expresó Ramírez.

Y pese a que este examen es gratuito y se realiza en todos los centros de salud y hospitales, aún se necesita hacer conciencia en las mujeres para tratar este tema, señaló la especialista.

Las tasas de cáncer cervicouterino en América Latina y el Caribe son cuatro veces y media más altas que en Estados Unidos y Canadá, según la Organización Panamericana de la Salud.

Cáncer de mama

Autoexaminarse y realizarse una mamografía a tiempo es la clave para prevenir el cáncer de mama, que en el 2018 cobró la vida de 215 mujeres y la de un varón.

Aunque la edad promedia para realizarse la mamografía es a los 40 años, es necesario que las mujeres adultas mantengan un chequeo de prevención mediante la autoexaminación.

“No tenemos ese concepto de la salud, preferimos gastar en ropa o en otra cosa pero no en tu prevención y hay que hacer conciencia porque es necesario la mamografía. Te detecta el cáncer antes que aparezca la bolita (célula cancerígena)» en el pecho, manifestó Ramírez.

En lo que va del año se ha detectado 157 nuevos casos de cáncer de mama en Nicaragua. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de mama es el más común entre las mujeres a nivel mundial. Representa el 16 por ciento de los cánceres femeninos.

