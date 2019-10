Selección Nacional Sub-18 pierde ante El Salvador y queda en el cuarto lugar del Torneo Uncaf

“Venimos para trascender”, fueron las palabras del entrenador de Nicaragua Tyron Acevedo. Y eso es lo que cada uno de los muchachos puso en práctica. La Azul y Blanco no se vio inferior a nadie, sino todo lo contrario: dio mucho de que hablar en el Torneo Uncaf realizado en Costa Rica al quedar en la cuarta posición.

Puede interesarte: Tyron Acevedo, técnico de la Sub-18: «Venimos con el compromiso de transcender»

No hay nada que reprochar, tampoco que lamentarse. Hay que colocarse en pie y aplaudirle a los muchachos nicaragüenses de la Selección Nacional de Futbol Sub-18, quienes fueron más allá de las expectativas. La Azul y Blanco no pudo derrotar a El Salvador, conjunto con más recursos y más tradición. Después de irse 1-0, perdiendo en el descanso el equipo cuzcatleco terminó de rematar a los pinoleros 3-1. Nicaragua descontó a través de Edry Centeno al 63’, pero eso no fue suficiente.

A pesar del revés los pinoleros lograron resultados que bien se pueden catalogar como históricos, como la victoria ante Honduras y el empate (derrota en penaltis) contra Costa Rica, favorita al cetro.