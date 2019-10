René Alvarado, un «Gemelo» en plenitud que tratará de alcanzar el título que tuvo Alexis Argüello en un día histórico

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Parece que perder contra el excampeón Yuriorkis Gamboa fue contradictoriamente como la cuerda que necesitaba el motor de René “el Gemelo” Alvarado. En ese mes de marzo de 2017, tras la derrota, había golpeado el fondo del precipicio. En una reunión interna de Golden Boy lo habían descartado: “Ese muchacho ya no tiene nada que dar”, dijeron altos dirigentes. Y tenían un argumento infalible a su favor: seis derrotas en siete peleas en Estados Unidos.

El Gemelo llamó directamente a Robert Díaz, que confiara en él y, junto a su apoderado Carlos Ruiz insistieron hasta recibir el “ok”. Su última oportunidad era contra el prospecto Róger Gutiérrez (invicto en 15 peleas) en Los Ángeles y René lo noqueó en siete asaltos. Desde ese momento no sabe lo que es perder y ahora está a las puertas de ser el segundo nicaragüense en tener el cetro de las 130 libras, el primero en lograrlo fue Alexis Argüello en 1978 contra Alfredo Escalera, además el Gemelo tendrá su cita en una fecha histórica: 23 de noviembre, cuando se cumplan 45 años de que el Flaco Explosivo noqueara a Rubén Olivares en Los Ángeles y se convirtiera en el primer campeón mundial pinolero.

Cuando el Gemelo entrena se aísla y detiene el tiempo. Su combate contra Andrew Cancio tiene el olor a revancha. Cuatro años atrás lo noqueó en ocho rounds y Alvarado desde esa derrota lo ha estudiado tanto que le conoce hasta la respiración. Para esa primera pelea hubo muchos factores que incidieron, según cuenta el Gemelo. Viajó sin entrenador, su equipo de trabajo en ese momento llegó tarde al aeropuerto, perdiendo el vuelo, pero curiosamente, en la reposición no se priorizó a su entrenador Sergio González, sino a otra persona, teniendo que subir con Marcos Caballero a última hora. Además, el combate estaba programado para 129 libras: “Ya me costaba el peso pluma porque no me recuperaba”. Días antes del combate le informaron que sería en 126 libras si no, no había batalla: “Tuve que bajar pero no me recuperé y por eso después de ir ganando a partir del cuarto bajé la intensidad y Cancio lo aprovechó”, recuerda.

En cuatro años el Gemelo ha evolucionado. “El estilo que tengo siempre ha sido fajador, pero damos pasos atrás, me muevo un poco más, el jab me costaba tirarlo seguido y ahora lo uso mucho para aprovechar mi distancia y longitud de brazos. Cancio también ha evolucionado. Se mira más fuerte, le ha hecho bien subir a 130 y tiene más confianza y mucha experiencia, sube tocando al cuerpo con seguridad, la pelea es difícil para ambos, en la primera pelea, los primeros tres asaltos fueron buenos pero mi cuerpo fue bajando. La diferencia es que ahora puedo mantener ese ritmo de pelea toda la noche”, explicó.

René con sus 30 años al hombro es un boxeador en plenitud. Posee siete victorias consecutivas, es número uno del ranking de la 130 libras, noquea a cinco de los últimos siete rivales, pero sobre todo haberse levantado del fango terminó de resucitarlo. “No es fácil recuperar cómo familia de la muerte de una hija. Sin embargo era algo que debía superarlo porque tengo a mi hijo, Renecito y tengo a mi esposa y si me quedo en ese dolor vamos a estar mal todo. Traté de hacerlo desde el comienzo desde la tragedia de mi niña, teníamos que salir adelante, el niño estaba triste, tenía un gran amor a su hermana porque fue planeada, queríamos una niña y Dios la concedió por poco tiempo, tres meses sanita y cuatro meses en el hospital. Mi triunfo también irá para ella”, comenta con nostalgia.

René Alvarado tiene un equilibrio envidiable. “Nadie me tiene que levantar para correr ni decirme que debo entrenar. Mi futuro está en juego y el de mi familia”, concluye el muchacho que a un mes del combate está solo cinco libras sobre la categoría y presume su físico de hierro.