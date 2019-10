Lo mejor del futbol europeo: El PSG no extraña a Neymar, la Juve se atasca sin Cristiano, el Granada supera al Barsa en la cima…

El PSG tiene exceso de goles. Es como un equipo extraterrestre para la liga en la que juega. Cuando deciden imprimirle un poco de sudor ganan sin darse cuenta. Este domingo en el Clásico de Francia arrollaron al Marsella 4-0. Fue un partido donde Neymar no hizo falta, bien puede seguir recuperándose de su lesión. Ya Icardi entró en la dinámica del conjunto, marcó dos goles, y Mbappe cerró la hemorragia rival con otros dos tantos. No obstante, el mejor jugador del encuentro debe ser Ángel Di María, el argentino se dio cuenta que arriba de cara al marco está de más y se ha dedicado a retrasar su juego. Y no lo hace nada mal, brindando tres asistencia en un Clásico. Retrocediendo ha encontrado visibilidad. El PSG es líder con 27 puntos, sacándole siete al Nantes y ocho al Lille.

El mundo del futbol esperaba con ansias el Clásico en España, pero los problemas en Cataluña lo suspendieron. No obstante, el Granada supo aprovechar la jornada y sigue sorprendiendo. Esta vez derrotó 1-0 al Betis con gol de Álvaro Badillo y se colocó como líder de La Liga con 20 puntos, uno más que el Barsa. Si, créanlo ese equipo recién ascendido y sin jugadores de jerarquía mundial está dejando boquiabiertos a todos. El Atlético de Madrid resolvió un duro compromiso con el Athletic de Bilbao. Saúl y Morata definieron para dejar el marcador 2-0 y sumar 19 puntos, uno encima del Real Madrid, empatar al Barcelona y quedar a uno del techo.

La Juventus se atascó sin Cristiano Ronaldo. Maurizio Sarri decidió que en Lecce su equipo no necesitaría del luso para liquidar a un débil oponente. Y así parecía. Tenían el control de la pelota, ocasiones constantes pero faltaba la definición. El gol llegó a través de un penalti a Pjanic cobrado por Dybala, pero de la misma manera seis minutos después (56’) Mancosu igualó el encuentro. El Inter no aprovecho el empate para saltar al liderato, terminó empatando en casa 2-2 ante el Parma. La Juventus se mantiene en la cumbre con 23 unidades, una delante del Inter y tres del sorprendente Atalanta.

En Inglaterra nadie parece capaz de detener al Liverpool, ni siquiera el golpe al hígado tempranero del Tottenham con gol de Kane al primer minuto de partido. Henderson y Salah (este último de penalti) se encargaron de girar el marcador. La tropa de Klopp es la única que no pierde un solo desafío en la Premier League, suman 28 puntos, seis sobre el Manchester City y ocho sobre el Leicester.