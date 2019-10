Argentinos acuden a las urnas este domingo para elegir presidente

Los argentinos comenzaron a votar este domingo para elegir presidente entre modelos antagónicos, con el candidato peronista de centroizquierda Alberto Fernández como favorito y el mandatario liberal Mauricio Macri que aspira a su reelección.

La votación terminará a las 18:00 locales y los primeros resultados se darán a conocer tres horas después del cierre de los comicios.

La votación inició en una jornada lluviosa y gris en Buenos Aires y con previsión de tormentas fuertes en distintos puntos del país.

«Es posible que tengamos que esperar hasta el escrutinio definitivo para saber exactamente qué ocurrió con la elección», advirtió en rueda de prensa el jefe de gabinete, Marcos Peña, poco después de la apertura de los comicios. Se estima que el resultado final se conocerá en la madrugada del lunes.

Según sondeos, la diferencia a favor de Fernández se fue ampliando desde las primarias de agosto, en las que el candidato del Frente de Todos obtuvo 17 puntos de ventaja contra Macri, el favorito de los mercados.

El presidente de 60 años deja su mandato con el país sumido en la peor crisis desde 2001, con alta inflación (37,7% a septiembre) y un aumento de la pobreza (35,4%, es decir uno de cada tres argentinos).

Si se confirman todos los sondeos, Fernández, de 60 años, ganará en primera vuelta: le alcanza con obtener más del 45 por ciento de los votos o más del 40 por ciento y superar en más de 10 puntos a su rival. De lo contrario, el balotaje será el 24 de noviembre.

Fernández: «Estén tranquilos»

Pero varios inversores temen que una victoria de Fernández, de 60 años, implique el retorno de las políticas intervencionistas del kirchnerismo (2003-2015). Analistas se preguntan además quien gobernará: Fernández -exjefe de gabinete de Cristina y de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner- o la expresidenta de 66 años.

Habituados a descalabros económicos, algunos argentinos se aglomeraron el viernes frente a los bancos y casas de cambio para comprar dólares o retirar sus depósitos. «Que los argentinos estén tranquilos, vamos a respetar sus depósitos», aseguró Fernández al aludir al fantasma del «corralito» durante la crisis del año 2001, cuando se congelaron los depósitos bancarios y se pesificaron luego los que eran en dólares.

Pero Martín, un cineasta de 50 años, no le cree. El viernes, cargaba un maletín repleto de billetes argentinos con los que pretendía comprar 3.000 dólares en una casa de cambio. «Es la historia de siempre, mis padres perdieron todo en el corralito, yo no quiero que me pase», señaló.

Desde las primarias, los ahorristas argentinos retiraron cerca de 12.000 millones de dólares de sus cuentas, aproximadamente el 36,4% del total. Quienquiera que gane deberá además lograr consensos para salir de la crisis, lo que no es nada fácil en una Argentina cada vez más polarizada.

La elección «no puede ser considerada como una victoria de Fernández o un fracaso de Macri. Es un voto de rechazo (…) Es un periodo de incertidumbre, se verá muy pronto cuan políticamente capacitado está Fernández para reaccionar», opinó Monica de Bolle, del Peterson Institute for International Economics.