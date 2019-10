Panamá propina primera derrota a Nicaragua en Panamericano Sub-10

Nicaragua no pudo sobrevivir a un primer inning de pesadilla en el cual permitió seis carreras y fueron en las que se apoyó Panamá para vencer 6-5 a los pinoleros, en el Panamericano Sub-10 de beisbol, en San José, Costa Rica.

Los nicas llegaron a la cita como el único equipo invicto del torneo y ahora comparten el primer lugar con los canaleros, ambos con balance de dos triunfos y un tropiezo. La selección pinolera espera retomar su ritmo ganador este martes, a las 11:30 de la mañana frente al anfitrión del torneo, Costa Rica.

Panamá se fue encima del abridor nica Dereck Alonso, quien no pudo sacar out y admitió cinco anotaciones, por tres hits y dos bases por bolas. El relevista Howard Moya no pudo detener a los canaleros y permitió la sexta carrera del primer episodio, aunque después entró en calor y junto a José Téller mantuvieron a raya al bateo panameño.

La artillería nicaragüense fue descontando poco a poco, con una carrera en el tercero, dos en el cuarto, una en el quinto y una en el sexto para apretar la pizarra a 6-5, pero no pudieron más, silenciados por el picheo de cierre de Jaykol De León, quien se anotó la victoria. El perdedor fue Alonso.

Nicaragua conectó 10 hits, por seis de Panamá. La diferencia fue el mortal primer inning. El costeño Sharlone Rigby se fue de 2-2 con un doble, dos anotadas, dos empujadas y dos boletos para encabezar el ataque nica, que además tuvo a Eyner Figueroa bateando de 2-2.

Los nicas realizarán un total de siete encuentros en la etapa regular y para asegurar su pase a la gran final ya no se pueden dar el lujo de perder un partido más. Entre los rivales de más fortaleza que faltan por enfrentar están República Dominicana y Colombia. Nicaragua ha sido el campeón panamericano de esta categoría en los últimos tres años.