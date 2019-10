William Ramírez: «Cristofer González y Félix Alvarado vendrán a terminar sus campamentos a Miami»

Cristofer «el Látigo» González y Félix «el Gemelo» Alvarado deseaban con ansias recibir la noticia que sus campamentos se unirían. «Creo que ambos peleadores se ayudarían mucho, nos caería un campamento a la perfección», indicó Wilmer Hernández, entrenador del Látigo, mientras que Luis Cortés nos tan amante de viajar de un lado a otro cuando finalmente terminarán regresando al país por la visa de Japón, pero entiende que se le puede sacar mucho provecho a la reconcentración junto al excampeón. El primero tiene fecha para batallar el 20 de diciembre en Las Vegas contra Julio César Martínez y el Gemelo para el 23 de diciembre en Yokohama, Japón contra Ken Shiro, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fue el propio manejador de ambos quien lo confirmó al periodista Haxel Murillo. «Así es, Cristofer y Félix vendrán a terminar su campamento en Miami, la primera semana de noviembre. Ya Cristofer tiene la visa y Félix está en trámites. Cristofer vendrá con Wilmer y Félix vendrá con Luis Cortés», indicó William Ramírez durante el evento de boxeo en Miami, en donde Melvin López terminó siendo noqueado.

Te puede interesar: René Alvarado, un «Gemelo» en plenitud que tratará de alcanzar el título que tuvo Alexis Argüello en un día histórico

El campamento sería en el gimnasio del Moro Fernández, un entrenador cubano que trabaja de la mano con Ramírez. Con este anuncio se estarían cumpliendo las peticiones de los boxeadores: viajar junto a sus entrenadores, aunque en el caso del Látigo haría falta Róger González, quien también ha sido parte del equipo de trabajo, pero no posee la visa americana.

Ramírez también hablo sobre el combate de ambos pugilistas. En caso de Alvarado cree que será muy compleja. » Será una pelea difícil, el japonés es un gran peleador pero vamos a ver si aguanta el ataque de Félix, eso será la clave. Fue muy fácil tomar el combate porque es una oportunidad que no se puede dejar pasar, es una pelea muy buena y era lo que queríamos», comentó. En relación al Látigo agregó: «Si no creyera que podría ser campeón otra vez no siguiera apoyándolo».