Manuel Rosas denuncia las deplorables condiciones en la reconcentración de la Azul y Blanco: «Pensaba que no se iba a repetir»

La Azul y Blanco inició su reconcentración para todo lo que vendrá en noviembre: dos partidos amistosos contra Cuba y dos desafíos de vida o muerte que definirán el futuro del combinado nacional en la Copa Oro y el ascenso a la Liga de Naciones categoría A. No obstante, el segundo capitán del equipo, el mexicano nacionalizado nicaragüense, Manuel Rosas, denunció las deplorables condiciones en las cuales los mantienen en la Escuela de Talentos en Diriamba.

«Lo que pensaba que no se iba a volver a repetir después de seis años en la selección concentraciones así, al estilo militar, ahí está y ojalá hubiera un termómetro para ver un calor que hay aquí, sin colchones, solo colchonetas con una tabla para que no pegue la espalda con las literas y el que no tiene esa tablita la espalda le reclama en la noche», indicó Rosas.

«Hay que hablar de la otra cara, se está haciendo eso (una construcción), pero no significa que estemos en este otro extremo, creo que la Federación tiene condiciones para que nos mejoren eso», concluyó.

Años atrás otros jugadores han denunciado los malos tratos y las lamentables condiciones. Yader Balladares fue el primer jugador que se marchó, luego surgió el caso que le estalló en el rostro a la Fenifut que fue el de Jaime Moreno. Parecía que habían llegado a una solución hasta que este lunes Rosas volvió a revelar esta situación.