Nicaragua realiza fogueo con Guatemala en futbol cinco para personas ciegas

Nicaragua siguió su preparación con miras a la segunda edición de los Juegos Centroamericanos de Futbol Cinco para personas ciegas a efectuarse desde el fin de semana venidero en la ciudad de Guatemala.

La Selección pinolera realizó dos partidos de fogueo con el equipo Tiburones, de Guatemala, recientemente en el parque Los Marañones.

«Este año tenemos a muchachos nuevos, cada año el equipo cambia, se trata de renovar y darle oportunidad a otros atletas por lo que el propósito de este tope internacional era que ellos sintieran la adrenalina dentro del terreno. Aquí son tres los chavalos originarios de diversos departamentos», explicó Pablo Bellorine, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Deportes para Ciegos (Andeci).

Son seis atletas los que integran la selección pinolera de futbol cinco de personas ciegas y que buscará dejar en alto al país.

Tania Bellorine es la directora técnica. Juan Pablo García (37 años), Santiago Jarquín (35 años), Danny Martínez (21 años), Miguel López (21 años), Christopher Martínez (21 años) y Pablo Bellorine (35 años) son los seleccionados.

Esta semana, la selección pinolera afina la parte física en la pista del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), que es una de las debilidades de la tropa pinolera, comentó Bellorine.

«Siempre hemos representado al país por todo lo alto, siempre hemos luchado como todo guerrero hasta el final», agregó Bellorine.

Cabe señalar que Tiburones, de Guatemala, no competirá en el evento de noviembre.

«Tiburones no será el equipo que represente a Guatemala en el evento lo cual es alentador para Nicaragua. El primer juego lo perdimos 1-0 lo cual fue alentador por lo que la mayoría de los atletas de Nicaragua son nuevos y ese marcador no nos desanima. En el segundo juego perdimos 3-0 pero jugamos con cuidado ya que en mi caso me lastimé una uña de mi pie jugando y decidimos jugar con cuidado pues nosotros teníamos mucho que perder si otro más resultaba lesionado y teníamos que evitar eso a toda costa, pero en el evento vamos a jugar de corazón, no nos vamos a guardar nada», aclaró Bellorine.

En el 2017, Nicaragua conquistó el segundo lugar en el mismo evento realizado en Guatemala, que obtuvo el primer puesto.

«Este deporte requiere de mucha agilidad y habilidad. La pelota trae un chicil por dentro por el cual se guian los atletas. El técnico, el portero y llamador son personas que ven. Es un juego en conjunto y de mucho contacto. Es un deporte completo para la persona con discapacidad visual. El partido dilata 40 minutos, con dos tiempos de 20 minutos y un descanso de 10 minutos. Los futbolistas ciegos somos los mejores futbolistas del mundo porque nos desplazamos en la cancha sin tener visión eso no lo hace ni el mejor futbolista del mundo», finalizó Bellorine.

Por su parte Carmen López, entrenadora del equipo Tiburones de Guatemala, comentó sobre el amistoso que «El clima en Guatemala es un poco más cálido. Creo que levantaron un poco más el nivel. Tienen un buen portero, pero debe llamar más o comunicarse más con los atletas, al igual que la asistente técnica y entrenadora».

En tanto, el jugador Walter López, de Guatemala, manifestó sobre el fogueo con Nicaragua que «fue una bonita experiencia ya que son pocos los torneos que se juegan, esto nos ayudó a ambos países a levantar nuestro nivel».