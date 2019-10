Un nuevo bloque para sumar y no dividir

Cada día que pasa, la coyuntura demanda articular esfuerzos para construir espacios de coincidencia común respecto de grandes ejes que son motivo de interés nacional.

Pretender piratear miembros de otras organizaciones con diferente línea de pensamiento ideológico sería contraproducente y dañino, ya que constituiría un acto de división, puesto que se supone que ya están aglutinados alrededor de organizaciones que les representan.

Pero ¿qué pasa con aquellos cuyo pensamiento no se siente representado en las instancias o agrupaciones constituidas hasta la fecha? ¿Les vamos a abandonar para que terminen desmotivados y sin ánimos para continuar en la lucha cívica?

No, señor. En consecuencia, pienso que es urgente y necesario construir ese espacio de confluencia común donde personalidades, personas, grupos, organizaciones, movimientos y otras entidades podamos sentir que nos agrupamos por afinidad ideológica y nos organicemos de mejor manera para enfrentar los retos que se nos avecinan.

No se trata de piratear miembros de otras corrientes ideológicas para dividir la lucha, sino que se trata de agrupar alrededor de un nuevo espacio amplio a aquellos que no necesariamente nos sentimos representados en las expresiones organizativas existentes pero que de una u otra forma tenemos similares objetivos, en especial, el de salir y terminar con la dictadura que mantiene secuestrados a nuestros más de 130 hermanos reos políticos.

Los que se sientan cómodos en las organizaciones existentes, perfecto; pero todos aquellos que podamos construir un espacio de centro derecha y podamos agruparnos en una sola entidad representativa de nuestras particulares formas de pensamiento y acción tenemos la obligación de unificarnos en torno a una entidad aglutinadora que permita, en principio, afinar en conjunto con las otras organizaciones que propusieron reformas electorales, consensuar una sola propuesta y de paso ir construyendo unidad en la acción que luego pudiera terminar en la fusión o alianza de los bloques de izquierda con los que nos conformemos como derecha o centro derecha.

Algunos dirán que en esta lucha no pesan las ideologías ni los centros ni las izquierdas y derechas, pero en la práctica lo cierto es que una sola tendencia ideológica es la que domina las organizaciones existentes a la fecha, en consecuencia, no tendrá nada de malo construir ese espacio que pueda incluir a los excluidos o agrupar por afinidades de pensamiento a quienes de alguna forma no nos sentimos representados en esos espacios existentes a la fecha.

La propuesta es sana y necesaria, ya que al no estar organizados en bloque los sectores de centro derecha es importante propiciar ese espacio en el que sintamos que cabemos y podamos continuar la lucha cívica desde diferentes trincheras y desde diferentes plataformas de múltiples sectores que potencie las acciones de lucha y que a partir de la identidad propia y común, la primera de varias tareas sea, además de la lucha por los presos políticos, la restitución de libertades, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos, las garantías mínimas para el retorno de nuestros hermanos exiliados, la justicia por los asesinatos y la construcción de una propuesta unificada en el campo democrático, especialmente lo concerniente a las reformas electorales entre quienes hayan propuesto reformas.

Ir construyendo este tipo de espacios por afinidad y encauzarlos en la misma ruta de salir de la dictadura producirá buenos resultados si se construye con el ánimo de aportar a esa lucha necesaria para la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Yo me sumo.

El autor es consultor jurídico y analista político.