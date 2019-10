Carlos «Pollo» González, un técnico de lujo en la Preselección de Baloncesto Femenino Sub-14

En la recta final de la preparación de la Preselección Nacional de Baloncesto Femenino Sub-14 se ha sumado el medallista de oro del baloncesto pinolero, Carlos «Pollo» González con el fin de compartir sus conocimientos, específicamente en los fundamentos.

Nicaragua se alista para competir tanto en femenino como en masculino en el Campeonato de la Confederación Centroamericana de Baloncesto (Cocaba) Sub-14, que se realizará desde el 6 de noviembre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

“La incorporación al cuerpo técnico de Carlos ha venido a fortalecer el plan de trabajo, tenemos a niñas con mucho talento y él se ha encargado de explotar la parte del fundamento y qué mejor que Carlos un gran expositor de lo que el fundamento representa en el baloncesto”, expresó el técnico Félix Selva.

La Selección es dirigida por Jelmun Estrada, quien tiene como asistentes técnicos a Selva, Julia Lindo y González.

Antes que finalice la presente semana se definirá la selección de 12 jugadoras. Actualmente son 15 las niñas que conforman la preselección.

“En esta última semana seguiremos trabajando en los fundamentos, pases, giros, tiros y juegos en colectivo sin olvidar la defensa. Ellas vinieron tímidas pero luego descubrieron su talento y día a día se han animado y tenido confianza”, agregó Selva.

Primera vez

Por su parte, González manifestó que “a pesar del poco tiempo de prácticas me gusta que han avanzado bastante. Ellas han comprendido y asimiliado rápido las explicaciones. No sé si van a ganar el campeonato pero sé que van a jugar fuerte. Es la primera vez que entreno a niñas y por el momento me siento bien”.

Actualmente la preselección femenina entrena en doble sesión en el Polideportivo España.