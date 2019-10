Zona de Strikes: ¿A dónde irá a parar Gerrit Cole?

Gerrit Cole, el astro derecho de los Astros de Houston, debería ganar el premio Cy Young en la Liga Americana, sin embargo el más grande reconocimiento podría recibirlo después con su contrato como agente libre.

Cole, de 29 años, exhibió un talento y una consistencia excepcionales todo el año. Terminó la etapa regular con 20-5 y 2.50, más 326 ponches en 212.2 innings, con un whip de 0.89 y FIP (picheo independiente del fildeo) de 2.64, ambos cifras claramente por encima del promedio.

Y aunque la temporada se termine hoy, Cole continuará en los titulares porque hay una especie de ansiedad por descubrir cuál será su próximo destino. Se habla hasta de 300 millones de dólares en su contrato.

El tirador con el contrato más grande del momento es el zurdo David Price de Boston, con 217 millones de dólares, pero en promedio anual, el pacto más lucrativo lo tiene Justin Verlander con 33 millones al año.

Cole debe ir encima de esas referencias. Además de brillar en la campaña regular, en los playoffs logró 4-1 y 1.74, con 47 ponches en 36.2 innings, siendo la clave de los Astros que hoy luchan en la Serie Mundial.

¿Alguien le pagará los 300 millones o una cifra cerca? El columnista de The New York Post, Joel Sherman, cree que los Yanquis, Ángeles, Texas, Filis y Dodgers son los equipos con más chance de conseguirlo.

Como ustedes saben, Cole fue escogido por los Yanquis en el sorteo del beisbol amateur en el 2008 como el número 28, pero él prefirió ir a la UCLA, y para el 2011, fue seleccionado por los Piratas como el número uno del draft.

En los Yanquis urge una escopeta de su calibre en la rotación, de eso no hay dudas, pero no se sabe si hay lugar en la planilla, sobre todo porque los del Bronx ahora no desean contratos muy extensos.

Muchos creen que se quedará en California, su casa. Quien lo firme, habrá dado pasos grandes hacia la gloria de octubre. Es fenomenal. Un lanzador no lo hace todo, pero alguien como Cole hace un aporte enorme.

Los Yanquis tienen el dinero para conseguirlo, pero hay variantes en su filosofía y eso podría impedirles abrir la billetera todo lo necesario, sin embargo, también podrían hacer una excepción, como con Giancarlo Stanton.

Sherman cree que los Ángeles de Anaheim tienen una oportunidad. Quizá no desean continuar viendo pasar los mejores días de Mike Trout lejos de la postemporada. Ambos podrían ser la base para un campeonato.

A los Dodgers nunca hay que descartarlos, tienen el dinero y la agresividad, mientras que Boston ha dicho que desea mantenerse debajo del impuesto de lujo. De modo que es incierto el escenario de Cole, aunque los Astros seguro estarán en la pelea por él.

