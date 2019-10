Las cuatro claves para entender la crisis electoral en Bolivia

Una ola de protestas se ha prolongado por nueve días en Bolivia por la polémica reelección del mandatario Evo Morales durante los comicios presidenciales celebrados el pasado domingo 20 de octubre.

La polémica inició el mismo día de las elecciones, mientras se realizaba el conteo provisional de los votos, el mismo fue suspendido por la noche sin previo aviso, lo que generó reclamos por parte del expresidente y rival de Morales, Carlos Mesa, y una solicitud de aclaración por parte de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que los resultados preliminares indicaban la posibilidad de una segunda vuelta.

La ola de protestas ha dividido el país sudamericano en dos bandos: la oposición, liderada por Mesa, que pide una segunda vuelta en Bolivia y el oficialismo que apoya la reelección de Morales.

Las denuncias de fraude tomaron fuerza con la renuncia del vicepresidente del TSE, Antonio José Iván Costas Sitic, quien alegó que su renuncia se dio por «la desatinada decisión de la Sala del Tribunal Supremo Electoral de suspender la publicación de los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP)».

Ante dichos señalamientos, el gobierno de Bolivia invitó a la OEA a realizar una auditoría electoral y comprobar la transparencia de dicho proceso. Pero, ¿en qué consiste ese proceso de auditoría electoral? ¿Aceptará Carlos Mesa la realización de dicha auditoría? ¿Qué pasará en Bolivia en caso de que la auditoría arroje evidencias de fraude? Estas son cuatro claves para entender el proceso de auditoría de la OEA en los resultados electorales de Bolivia.

1. TSE invita a la comunidad internacional a realizar una auditoría electoral

Primeramente, el martes 22 de octubre, el canciller de Bolivia, Diego Pary, invitó a la OEA a «establecer una comisión que haga una auditoría a todo el proceso de cómputo oficial de los votos». Pary además invitó a “todos los países interesados y organismos internacionales a continuar el acompañamiento del conteo de votos”.

Ese mismo martes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aceptó, a través de una carta, la invitación realizada por Pary, «para verificar la transparencia y legitimidad del proceso electoral».

El jueves 24 de octubre se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar el proceso electoral en Bolivia. En dicha sesión, las representaciones de Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos pidieron la realización de una segunda vuelta en Bolivia alegando que sería “la salida más democrática” en dicho proceso.

En respuesta, el mandatario Evo Morales invitó posteriormente a las cancillerías de Colombia, Brasil, Argentina y Estados Unidos a estar presente en la realización de la auditoría electoral.

Por su parte, este martes 29 de Octubre, el vicepresidente en funciones de Bolivia, Álvaro García, invitó al mismo Carlos Mesa, a quien considera «el candidato perdedor», a que se sumara del proceso de auditoría que realizará la OEA.

2. ¿Aceptó Mesa la auditoría?

El opositor Carlos Mesa aseguró este martes que responderá a la propuesta del vicepresidente Linera, hasta que el gobierno esté dispuesto a desconocer los resultados emitidos por el TSE, ya que considera que «no puede estar en tela de juicio, hasta tanto no se haga la auditoría».

Mesa señaló que para él es clave conocer la disposición del gobierno de Morales a reconocer que sin auditoría los resultados no son válidos, ya que recalcó que la misma OEA en su informe preliminar, advirtió de irregularidades en el conteo de los votos.

«Si ellos están dispuestos a reconocer que hasta tanto no haya una auditoría no aceptan esos resultados como válidos y cerrados, estaremos en condiciones de decir algo fundamental», señaló Mesa este martes desde Santa Cruz.

Aunque Morales se proclamó ganador de las elecciones y el TSE confirmó su victoria con el 46.86 por ciento, mientras que a Mesa le otorgó el 36.73 por ciento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó que los resultados no deben ser reconocidos como legítimos mientras no se realice la auditoría, a la que no han puesto fecha de inicio.

3. ¿Cómo funcionará la auditoria?

Pese a que la OEA no ha explicado detalladamente cómo se llevará a cabo el proceso de auditoría electoral en Bolivia, Almagro, a través de la carta enviada al gobierno boliviano para aceptar la realización de la misma, explicó que dicho organismo a través de su Misión de Observación Electoral procederá a la realización de un Análisis de Integridad Electoral.

Este análisis, según el documento de la OEA, comprende la verificación de los sistemas de cómputos, revisarán los aspectos estadísticos, la verificación del proceso electoral y la cadena de custodia.

Almagro también dejó claro que los resultados de la auditoría tendrán un carácter vinculante tanto para el gobierno, que asegura su victoria en primera vuelta, como para la oposición, que aspira a una segunda vuelta.

4. Qué dice la Constitución boliviana sobre la auditoría

La Constitución Política de Bolivia no especifica un procedimiento a seguir en caso de que se convoque a la realización de una auditoría en un proceso electoral, como lo hará la OEA.

En caso de que la misma auditoría arroje anomalías o irregularidades en el conteo de los votos, la Constitución tampoco establece un proceso a seguir para corregirlo.

Sin embargo, el mismo gobierno de Morales ha indicado en reiteradas ocasiones que de comprobarse irregularidades en el conteo realizado por el TSE, estará dispuesto a irse a una segunda vuelta.

Manuel Canelas, ministro de Comunicación de Bolivia, aseguró en una conferencia realizada este martes en La Paz, que «harán los cambios necesarios en la normativa que rige actualmente» el país, en caso de que haya una segunda vuelta.

Además, el ministro de Comunicación reconoció que los resultados podrían cambiar desde el momento en el que se solicitó la revisión al proceso electoral. Al mismo tiempo, Canelas instó a Mesa a «decir si aceptará o no formar parte del proceso de auditoría que llevaremos adelante con la OEA”.