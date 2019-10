Con dos gruesos expedientes y en compañía de Glesys Soto, quien dice ser víctima de sentencias que han sido dirigidas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado Manuel Urbina Lara se presentó en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para denunciar la supuesta corrupción y tráfico de influencias que afirma ha reinado en el máximo poder judicial.

Glesys Soto, de 35 años, denunció, junto a Lara y abogados de la CPDH, que desde el 2017 ha sido víctima del tráfico de influencias a favor de su exesposo Daniel Enrique Herrera Pérez, exdiplomático cubano y actual asesor del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), que con la ayuda de la magistrada Alba Luz Ramos, habría logrado ganar dos sentencias en la que le ordenan entregar la guarda y tutela de su hija de 10 años, además de exigirle que entregue su casa, misma que pagó con un préstamo que hizo a una entidad financiera de Nicaragua.

Lea Además: Corte Suprema de Justicia cancela por cinco años la licencia del abogado Manuel Urbina Lara

Soto también denunció que Herrera continúa llegando hasta su casa y la amenaza de muerte, en caso que ella decide seguir apelando la decisión del juez, que la obliga a entregar su casa.

“Este señor (Daniel Enrique Herrera) con la ayuda de Alba Luz Ramos me manda a quitar mi casa, mi hija. Él fue en los años ochenta diplomático cubano y, actualmente, trabaja para Intur (Instituto Nicaragüense de Turismo) y me dijo que si yo denunciaba iba a aparecer muerta de cualquier forma. Mi caso está en casación y este hombre me está amenazando. Yo tengo las pruebas de que pague mi casa, hice un préstamo en el banco y por exigir la tutela de mi hija y de mi casa, me quieren matar”, denunció Soto.

CPDH dará seguimiento

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, afirmó que como organismo toman la denuncia de Soto, quien les presentó un expediente en el que le indica que fue despojada de la tutela de su hija por un ciudadano cubano que, actualmente, es un funcionario del INTUR y que, mediante el acto de corrupción de tráfico de influencias, obtuvo la guarda y tutela de su hija y la propiedad de esta madre nicaragüense, según la sentencia dictada en noviembre 2018, por el juez décimoprimero distrito de familia de Managua. Cuevas consideró que los alegatos que se utilizaron para quitarle la tutela a Soto no tenían fundamento.

Lea También: Empantanada la búsqueda de los 24 votos en la OEA para aplicar Carta Democrática a la dictadura orteguista

“La señora siempre tuvo la guarda y tutela y en el informe psicosocial no encuentra ningún elemento por el que no pueda tener a la niña. Contrario a esto, el señor es una persona bastante mayor, casi de 80 años, además, tiene una serie de situaciones clínicas por lo que sabemos que el sentido común te dice que un juez no debería mandar la guarda y tutela. Además por un asunto de cultura el mayor porcentaje de mujeres son las que tienen la guarda y tutela de los hijos. Entonces, hay una cantidad de elementos que no encajan en el por qué el juez decide entregar la tutela y la propiedad a este funcionario”, indicó Cuevas.

El abogado Urbina Lara aseguró que este tipo de casos muestran la forma en la que operan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, utilizando el tráfico de influencias para favorecer a otros y despojar a las madres de sus hijos y propiedades.

Lea También: Abogada y activista María Oviedo apela resolución de la CSJ

Agregó que en los próximos días estarán publicando otros casos en los que también se demuestra cómo en Nicaragua, los magistrados de la Corte, favorecen a x o y persona, cometiendo tráfico de influencias.