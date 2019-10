Congreso de Gerencia de Negocios en la era del conocimiento

El martes 12 de noviembre la Universidad Americana (UAM) será sede del Congreso “La gerencia de negocios en la era del conocimiento”, donde se darán a conocer las tendencias empresariales en la gestión de conocimiento y su relevancia en la competitividad empresarial nacional e internacional.

En una jornada de un día, ocho reconocidos conferencistas, de los cuales tres son internacionales, compartirán su experiencia con los empresarios participantes y estudiantes de la UAM.

“Va a ser un día de fiesta para la UAM porque vamos a dedicar el día entero a hablar de la gestión del conocimiento y cómo esto va cambiando de manera vertiginosa. Realmente como universidad nos corresponde estar al día en esto”, expresó la decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Empresariales (FCAE), Sonia Somarriba.

El congreso contará con un panel de empresarios, con representantes del sector agrícola, industrial, minero, comercio y servicios, quienes compartirán buenas prácticas y debatirán sobre cómo el conocimiento es un recurso vital y estratégico para la competitividad de las empresas.

La primera conferencia “¿Cómo competir en la tercera ola? Y la gestión del conocimiento y la Competitividad Empresarial”, estará a cargo del Dr. Kenneth Fonseca, quien abordará temas como las eras de transformación humana y empresarial y la era del conocimiento y el nuevo paradigma de competitividad empresarial, entre otros.

“La tecnología va creciendo exponencialmente eso hace que el paradigma anterior ya no esté dando un resultado satisfactorio y que no permita desarrollar aquella ventaja competitiva sostenible. Muchas empresas desaparecen porque no se ajustan a los cambios rápidos”, adelanta Fonseca sobre el tema que va a compartir en la conferencia.

Por su parte, Camila Medal, propietaria de la franquicia Dale Carnegie en Nicaragua, abordará la gestión del potencial humano en la era del conocimiento. Hablará del rol que cumple el recurso humano con la automatización, las competencias requeridas en la era del conocimiento y la importancia de los valores.

Sobre Responsabilidad Social Empresarial

La conferencia titulada “RSE estratégica como fuente de ventaja competitiva” estará a cargo del salvadoreño Mario López, quien se referirá a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y alineamiento estratégico, la ISO 26000 de Responsabilidad Social y ventaja competitiva. Además, compartirá casos regionales de estudio.

“Nuevas tendencias en la gestión de proyectos”, estará a cargo del Ing. Roberto Bermúdez que hablará del capital intangible, las organizaciones que aprenden y el capital intelectual.

“Transformación Digital y Organizaciones 4.0”, será la ponencia de Danilo Ávalos, de la Universidad Católica de Chile. Ávalos hará una reflexión en torno a la transformación digital y digitalización; definiciones teóricas respecto a Transformación Digital, también mostrará diez lecciones que las organizaciones 4.0 deben seguir, para no morir en tiempos actuales.

Margarita Libby, especialista Senior en Integración y Comercio, Coordinadora Hub INT-CID, Sector de Comercio e Integración, BID. Planteará el tema “Integración y Facilitación del Comercio en la Era Digital”, además desarrollará la agenda Qué es Facilitación del Comercio y su alcance, Qué es Integración y su alcance, Qué es Gestión Coordinada de Fronteras y su alcance en la facilitación y la integración; La Transformación Digital en la era de la facilitación y la integración, Desafíos, Riesgos y su prevención; El Rol de los Sectores Públicos, Privados y Sociedad Civil.

“La gerencia de empresas familiares, claves de éxito”, será el tema de Enrique Cordero, quien realizará una introducción de los desafíos que enfrentan las empresas familiares, los dilemas de los sucesores y las claves de éxito para la gerencia de empresas familiares.

Congreso accesible a estudiantes

Durante el“Panel ¿Cómo el conocimiento logra ser un recurso vital y estratégico para la competitividad de las empresas?”, se compartirán buenas prácticas de parte de empresas como Holcim, Hemco, Banco Ficohsa, Compañía Cervecera, entre otras.

Al final del congreso se abordará el tema “Psicología del desarrollo talento humano”, a cargo de la Msc. Kelly Valle, quien en su intervención expondrá sobre el pensamiento estratégico, productividad y Liderazgo personal.

El valor de la inscripción es de 120 dólares para profesionales y 100 dólares para estudiantes UAM.