Demócratas de la Cámara de Representantes presentan resolución sobre juicio político contra Donald Trump

Los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos revelaron el martes una medida que establece formalmente los próximos pasos en su investigación de destitución del presidente Donald Trump, que autoriza las audiencias del comité público y la publicación de las transcripciones de las declaraciones a puerta cerrada.

La propuesta, que fue vista el lunes por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podría ser votada por toda la Cámara, controlada por los demócratas, en esta misma esta semana.

Incluso antes de que se revelara la medida, los líderes republicanos de la Cámara dijeron que se opondrían, en protesta por los procedimientos a puerta cerrada de los paneles de la Cámara durante las últimas semanas.

Los líderes demócratas esperaban que pasara el proyecto. Todos menos un puñado de demócratas ya han expresado su apoyo a la investigación de juicio político.

Según la propuesta, el Comité de Inteligencia está autorizado a celebrar audiencias públicas sobre su investigación en Ucrania. El comité y otros paneles que investigan a Trump enviarían sus hallazgos al Comité Judicial de la Cámara, que también podría realizar audiencias antes de tomar decisiones sobre la presentación de cualquier artículo de juicio político.

A los republicanos se les permitiría citar testigos y materiales para la revisión del Comité de Inteligencia, pero este, de mayoría demócrata, tendrá la última palabra sobre si esas citaciones se emitirán.

Una vez que el asunto esté en el Comité Judicial, Trump y sus abogados podrían participar en cualquier proceso de destitución del Comité Judicial.

Según la hoja del informe demócrata, Trump y los letrados podrían interrogar a los testigos, presentar su caso, responder a la evidencia reunida y presentar objeciones al testimonio dado.

El texto de la medida establece que el Comité Judicial «informará a la Cámara de Representantes sobre las resoluciones, artículos de juicio político u otras recomendaciones que considere apropiadas».

La Casa Blanca está criticando una resolución de la Cámara para formalizar la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, indica AP.

La secretaria de prensa Stephanie Grisham dijo en una declaración severamente redactada que la medida confirma que la investigación de juicio político «ha sido una farsa ilegítima desde el principio». La resolución está programada para ser votada el jueves.

La Casa Blanca ha estado presionando por una votación y audiencias públicas, y señala que el proceso de la Cámara niega el debido proceso de la administración.

