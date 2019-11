CONTENIDO EXCLUSIVO.

En línea recta hacia sus 27 años, Cheslor Cuthbert sabe muy bien que no hay tiempo que perder. Esa es la edad de la madurez en el beisbol. La etapa cercana a los grandes contratos y a la consolidación como big leaguer.

Cuthbert ya debería estar ahí. En lugar de eso tiene un futuro con más sombras que luces, mientras sus acciones bajan producto de lesiones e inconsistencias, de las que aún no consigue zafarse.

Ahora mismo están en el país. Se ha desvinculado de los Yaquis de Obregón de la Liga Mexicana del Pacífico y se asegura que podría unirse al Bóer. Parece un retroceso, pero no conozco las causas.

Sin embargo, lo que no se puede discutir, es que por las razones que sean, el artillero costeño no ha volado al nivel anticipado. Al menos no hasta el momento, porque a su edad podría dar un vuelco.

Pocos prospectos nicas han dado el salto al beisbol rentado en medio de tantas expectativas como Cheslor. Quizá solo David Green y el lanzador Gonzalo López generaron más proyecciones sobre sus carreras.

A sus herramientas de un buen nivel como su bateo, el brazo y defensiva, Cuthbert entusiasma por su proyección de poder, factor básico desde una posición de esquina, como la suya, ya sea tercera o primera.

Al día de hoy, Cheslor es un bateador de .250 en las Grandes Ligas. Este año se debió conformar con .246, justo cuando parecía listo para saltar al siguiente nivel, pero luego vino el bajón terrible.

Ese 40-0 que padeció el nica está afectando no solo su presente. También golpeó su futuro. Estaba como titular en los Royals y de pronto perdió el puesto. Ahora que fue a los Yaquis tampoco pudo rugir.

Por fortuna, Cheslor aún está joven y si trabaja duro podría dar el vuelco que su carrera necesita y justo en el momento más decisivo, cuando ya no puede seguir dejando pasar el tiempo.

Algo ha pasado con Cuthbert, muchacho trabajador, entusiasta y carismático, que goza como nadie estar en un campo de pelota, pero su rendimiento podría haber afectado su confianza.

Lo esencial es seguir trabajando y tomar todo lo que ha vivido como un proceso de aprendizaje que lo prepara de mejor manera para un futuro cada vez más cercano.

