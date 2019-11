La conexión de los beisbolistas nicaragüenses con los campeones de Grandes Ligas

Exactamente diez años atrás, Ofilio Castro estuvo cerca de saltar a las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, el equipo que acaba de ganar por primera vez en su historia la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Ofilio celebró el título del equipo de su vida. “Los Nacionales fueron los que me dieron la oportunidad de desarrollarme como jugador y aunque ya no sea parte de ellos, me sentí muy contento de verlos ganar”, cuenta el artillero, quien en 2009 bateó para .296 en 96 juegos en la categoría Doble A y parecía listo para recibir el llamado al Big Show, algo que se quedó esperando.

Lea también: Los Nacionales fueron muchas agallas, pero también clase

Ofilio jugó por última vez en la organización de Washington en 2010, pero tiene conexiones con los campeones: fue compañero de equipo en las Menores de las súper estrellas Stephen Strasburg y Ryan Zimmerman, además que el coach de tercera base, Bob Henley, fue su mánager en sus primeros años como profesional.

“Zimmerman jugó solo un ratito. Estaba llamado a ser una estrella y pasó rápido por cada equipo de las Menores porque iba directo a Grandes Ligas. Cuando él llegó, me movieron a la segunda base y él estaba en tercera, con Ian Desmond (actual bigleaguer de los Rockies) en el campo corto. Además jugué con Strasburg en mi último año (2010) con Washington. Igual que Zimmerman, solo estuvo un rato porque tenían tanto talento que iba directo a Grandes Ligas”, recuerda Ofilio.

Raudes superó a Strasburg

Roniel Raudes no solo jugó contra Strasburg, sino que en una noche mágica lo superó en la colina.

Eso pasó el 14 de agosto del 2017. Strasburg ya era una estrella, pero se topó con el nica en un juego de rehabilitación en Clase A fuerte y Raudes se creció con una labor de siete innings de cinco hits, una carrera, una base y seis ponches, para eclipsar al jugador más valioso de la reciente Serie Mundial, que ese día lanzó cinco episodios de una anotación.

“Al final del juego me felicitó Strasburg. Es uno de los mejores recuerdos de mi carrera”, dijo en su momento Raudes, quien se recupera de la cirugía Tommy John y el próximo año espera volver con más fuerza con los Medias Rojas de Boston.

Novoa bateó más que Soto

También está Melvin Novoa, quien en las primeras semanas de la temporada 2018 en la Liga Suratlántica (Clase A) estaba de líder de bateo encima del chavalo sensación de los Nacionales, Juan Soto.

Novoa entró a la jornada del 23 de abril de 2018 con promedio de .392, por 20 hits en 51 turnos, mientras que Soto bateaba para .373 (59-22), aunque superaba al nica en el liderato de empujadas 24 a 18. Soto subió inmediatamente a Doble A y ya todos sabemos lo que ha hecho en corto tiempo.

Lea además: Wilton López aprovechó una segunda oportunidad en su carrera

Wilton sufrió derrota de Houston

La otra cara de la moneda es el ex bigleaguer Wilton López, quien debutó con los Astros de Houston en Grandes Ligas en 2009 y por supuesto iba con ellos en la Serie Mundial.

“Houston es mi equipo. Ahí llegue a las Grandes Ligas y pasé los mejores años de mi carrera”, afirma Wilton, mientras luce una gorra de los Astros.

Wilton jugó con los Astros del 2009 al 2012 y el único sobreviviendo de esa época es José Altuve, quien el día de su debut en las Mayores, el 20 de julio de 2011, dio un hit en cinco turno frente a Washington y el nica ganó el juego en relevo final de dos innings sin carrera.