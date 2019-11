La vida de Evo Morales, el campesino cocalero que lleva 13 años en el poder

Juan Evo Morales Ayma el 22 de enero de 2006, tenía 46 años. Ese día histórico estaba de pie en medio del Congreso de Bolivia recibiendo la investidura de presidente de ese país. Era el primer mandatario de origen indígena en un país donde más del 62% de habitantes son indígenas.

En medio del acto solemne Evo permanece serio hasta que le ponen la banda presidencial y se emociona.

A la ceremonia llegaron los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, el argentino Néstor Kirchner, el chileno Ricardo Lagos, de Perú Alejandro Toledo, el ecuatoriano Alfredo Palacio y Hugo Chávez. En la actualidad ninguno es presidente e, incluso, Chávez y Kirchner murieron, pero Evo Morales sigue atornillado al poder.

Entre los invitados no podían faltar los representantes y dirigentes sociales de todo el continente, movimientos indígenas, sindicatos y seguro que más de alguno mascó hoja de coca en la ceremonia. Ya que Evo siempre ha sido un defensor del cultivo, venta y consumo de esta.

Pidió un minuto de silencio por varios personajes que “cayeron” en las luchas revolucionarias en el continente nombrando a Manco Inca, Tupak Katari, Ernesto Che Guevara, Luis Espinal y se acordó de los “miles de cocaleros de la región central de Chapare” de los mineros y de todos los “millones de seres humanos caídos en toda América”.

“Basta la resistencia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Indígenas, obreros y todos los sectores para acabar con esa injusticia, para acabar con esa desigualdad, para acabar con la discriminación y opresión”, dijo en su discurso Morales, ante el aplauso de todos los invitados.

“No seas ladrón, flojo, ni mentiroso”

En la biografía oficial de Evo Morales que fue reproducida en el periódico Granma, el Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se destaca que la familia de Evo desciende del pueblo Aymara. Este pueblo tiene como base tres palabras: Ama sua (no seas ladrón), Ama aquella (no seas flojo) y Ama hulla (no seas mentiroso).

Nació el 26 de octubre de 1959, en Isallavi, cantón Orinoca, un pueblo que queda muy cerca del lago Poopó de Oruro.

Sus padres Dionisio Morales y María Aymara ambos campesinos en medio de la pobreza y como era de esperarse pusieron al pequeño Evo a trabajar la tierra y pastorear el ganado. A como pudo el pequeño Evo fue a clase aunque durante un tiempo le fue imposible porque sus padres se trasladaron a trabajar a los cañaverales de azúcar en Argentina.

Al volver trabajó en lo que pudo y estudió a como pudo. Fue ladrillero, panadero y hasta trompetista. Era buen futbolista y lo demostró en el colegio Beltrán Ávila de Oruro que fue su última escuela formal ya luego entraría a la “universidad de la vida”, como el mismo señaló.

“Cuando tenía 13 o 14 años fundé un equipo de fútbol en mi comunidad, se llamaba Fraternidad y participábamos en los campeonatos. Yo era el capitán, el delegado, era el árbitro”, recuerda de esos años el presidente de Bolivia.

Entró al servicio militar en La Paz, donde fue discriminado por pobre e indígena. En 1982 su familia se trasladó al Puerto San Francisco (Chapare, Cochabamba) buscando un mejor futuro y huyendo de la sequía. Trabajaron en las arroceras y ahí fue donde Evo conoció la hoja de coca y los campesinos que la sembraban.

Líder de la coca

En Puerto San Francisco entra a su primer sindicato y en 1983 es nombrado Secretario de Deportes. Este fue su primer cargo sindical; a partir de ahí comenzó a destacar por su liderazgo. Ese mismo año murió su padre y Evo dejó por un tiempo sus responsabilidades sindicales para dedicarse a su familia.

Logró ser nombrado Secretario General de su sindicato en 1985 y en 1988 Secretario Ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba.

Hugo Banzer se enfrentó a finales de la década de los 90 a los productores de coca luego de prometerle a Estados Unidos que su Gobierno “erradicarían” el cultivo de esta hoja. Morales como dirigente de una de las organizaciones más grandes de campesinos cocaleros se resistió. Los indígenas Aymaras consideran este cultivo como parte de su cultura ancestral.

Es entonces cuando comienza su carrera política y llega a ser elegido diputado uninominal en 1997. Fue votado masivamente y en enero de 2002 según la biografía publicada en el Gramma “fue expulsado por los partidos neoliberales del Congreso Nacional”.

El periódico El Tiempo de Colombia tituló “Expulsan del Congreso a líder cocalero” y señalaba que Morales era el diputado con “mayor votación alcanzada en la historia democrática de Bolivia”.

La sesión de expulsión de Morales fue maratónica y culminó con una votación también aplastante. 104 votos a favor contra 19 que se oponían. Morales fue despojado de su inmunidad de congresista “por abuso de representación parlamentaria”.

Morales iba a ser detenido y procesado por ser el presunto autor intelectual de la muerte de siete personas en la localidad de Sacaba. Además del cargo de instigación a la violencia.

Estas muertes se registraron en fuertes enfrentamientos entre fuerzas combinadas de policías y miembros del Ejército contra campesinos durante las protestas contra la erradicación del cultivo de la coca

Ante este panorama Evo Morales y otros tres diputados campesinos se metieron a un salón del Congreso e iniciaron una huelga de hambre. Evo responsabilizó al entonces presidente Jorge Quiroga de lo que pudiera ocurrirle a él y sus compañeros.

Y en un guión que no es nuevo, Evo Morales culpó a Estados Unidos de estar detrás de su expulsión del Congreso.

Esa expulsión le levanta más el perfil y tras una campaña que tampoco es nueva donde le acusaron de “terrorista”, “guerrillero” y “narcotraficante” llegó a la presidencia con el 53,7 % de los votos. Y se reeligió en 2009 y 2015.

La vida política

Como buen presidente de la izquierda latina, Evo Morales tiene un intento de atentado de muerte, guerras sucias orquestadas desde Estados Unidos, y recientemente un “intento de golpe de Estado”.

En abril de 2009 el Gobierno de Evo Morales aseguró que una célula de ultraderecha había creado un complot para asesinar a Morales. Las autoridades de Bolivia aseguraron que lograron “desbaratar” este intento.

El 16 de abril un comando del Ejército Boliviano ingresó a un hotel y según la versión oficial hubo un tiroteo con varios “terroristas”. Murieron Eduardo Rosza Flores de doble nacionalidad boliviano-húngaro, Michael Dwyer de origen irlandés, Arpad Magyarosi de origen rumano y fueron apresados el húngaro Elod Toaso y el croata Mario Tadic.

En otra de esos atentados en julio de 2013 el avión presidencial de Evo Morales fue obligado a aterrizar en Austria. Requisaron el avión buscando a Edward Snowden. Las autoridades pensaron que el exespía estadounidense venía a bordo del vehículo.

Lea además: Evo Morales asegura que hay en marcha un golpe de Estado en Bolivia e insta a sus seguidores a «defender la democracia»

Entre los aciertos que le señalan a Morales en todos estos años de gobierno están la inclusión social en la representación política, la estabilidad económica y que se ha invertido mucho en infraestructura.

Asimismo se le critica su amor al poder y no respetar el referéndum de 2016 sobre su reelección. Finalmente usó una fórmula que en Nicaragua es muy conocida ya que Daniel Ortega la aplicó también. El Tribunal Constitucional le dio pase a la reelección de Evo Morales de manera indefinida aduciendo que ese era un “derecho humano”.

Luego de las elecciones del 20 de octubre, el país se encuentra en una crisis. Evo Morales y el líder opositor Carlos Mesa tiene posiciones distintas respecto al resultado de estas elecciones.

Evo no quiere dejar el poder, mientas que Mesa quiere ir a segunda vuelta.

Las protestas siguen mientras la OEA hace un recuento de los votos para saber finalmente si Evo va a segunda vuelta o es reconocido como presidente.