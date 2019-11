El estelar tirador Fidencio Flores no apareció en el roster que presentó el Bóer a la oficina de la Liga de Beisbol Profesional para la temporada que está por iniciar. Fidencio no aceptó una propuesta inicial salarial y equivocadamente se ha creído que ambas partes han estado en pláticas para llegar a un acuerdo.

“No me han contactado, estoy esperando para ver qué pasa”, asegura Fidencio, quien además explicó que no es cierto que esté cerrado en una cifra y que está dispuesto a negociar.

“Esto es de arreglo. Yo estoy esperando que negociemos. No estoy cerrado, pero no me han dicho nada”, afirmó el leonés, quien también es parte de la Selección Nacional y se espera sea una pieza importante en los torneos del próximo año.

“La Selección es algo importante para mí y por eso también estoy dispuesto a negociar. Me gusta ser parte de la Selección y quiero lanzar en el Preclásico y el Preolímpico”, explicó Flores.

“Pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera y lo que pedí de salario al Bóer (tres mil dólares) es algo que más o menos he ganado en las temporada anteriores. No es que ahora estoy cobrando mucho más, pero como he dicho, todo es arreglable”, agregó el derecho de 28 años de edad.