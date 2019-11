Nicolás Maduro: «Ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele va a separar a El Salvador y Venezuela»

El dictador venezolano Nicolás Maduro llamó «pelele del imperialismo» al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, en respuesta a la expulsión de los representantes diplomáticos venezolanos nombrados por el chavismo en El Salvador.

«Tenga la seguridad el pueblo de El Salvador que ningún mequetrefe, ningún pelele del imperialismo como el tal Bukele, va a separar a los pueblos de El Salvador y de Venezuela, seguiremos unidos», replicó el dictador venezolano.

#VIDEO 📹 | Pdte. @NicolasMaduro: Da vergüenza ver como se derrite frente a imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño, pero de la historia no te salvas Bukele como traidor del pueblo#ManosFueraDeCuba pic.twitter.com/brMFY4RYaM — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 3, 2019



Los insultos de Maduro hacia Bukele se dieron la tarde de este domingo durante la actividad oficialista denominada «Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo», realizada en la Habana, Cuba.

«Da vergüenza ver como se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la República con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño», expresó Maduro.

«Pero la historia es la historia y de la historia no te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo así de sencillo», sentenció Maduro.

Posteriormente, Bukele respondió a Maduro a quien le pidió «más respeto». «Contrario a usted (Maduro), 9 de cada 10 personas aprueban mi Gobierno», dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter.

Más respeto Sr. @NicolasMaduro, habla de un Presidente electo democráticamente, a diferencia suya. Contrario a usted, 9 de cada 10 personas aprueban mi Gobierno. Y En El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes. https://t.co/JeQqU0u8lK — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 4, 2019



«Y en El Salvador, sin estar sobre mares de petróleo, un rollo de papel higiénico no nos cuesta el salario de un mes», agregó el mandatario de El Salvador.

Expresidente Sánchez Cerén rechaza decisión de Bukele

En la actividad chavista participó el expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quien al final aseguró que la decisión de Bukele «es un error que afecta la imagen de nuestro país», porque «responde a los intereses de los Estados Unidos».

«Nuestro país a transitado por la lógica de un país democrático que reconoce las democracias y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro es un presidente electo por el pueblo, y el señor Guaidó es una persona impuesta, no se puede reconocer ese gobierno», manifestó el exmandatario salvadoreño por el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

«Nosotros siempre nos opusimos en la OEA a que la OEA se pusiera a favor de los intereses de los Estados Unidos, que a toda costa quiere afectar al gobierno de Venezuela», agregó Sánchez Cerén.

Bukele rechaza a diplomáticos chavistas

Bukele anunció la expulsión de los diplomáticos chavistas a través de un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter en el que otorga un plazo de 48 horas para que los diplomáticos abandonen El Salvador.

En el mismo documento, el mandatario salvadoreño informó que su país reconoce como presidente encargado de Venezuela al opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Maduro, por su parte, respondió a Bukele con la misma medida al anunciar, a través de su cancillería, la expulsión del cuerpo diplomático salvadoreño de suelo venezolano en un plazo de 48 horas.

Sin embargo, el presidente salvadoreño aclaró al dictador venezolano que no había nombrado a ningún funcionario de la embajada de El Salvador en Venezuela durante lo que lleva de mandato.

Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el Gobierno de Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos. No pegan una 🤣 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 3, 2019



«Se me olvidó mencionar que nuestro Gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela. Así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el Gobierno de Sánchez Cerén, a quienes llamaban sus amigos. No pegan una», señaló.