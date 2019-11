Nicaragua a trabajar más para recuperar el trono en el Beisbol Sub-10

Aunque Nicaragua tenía como objetivo retener el trono del Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-10 no lo logró, pero se trajo orgullosa su medalla de bronce obtenida a base de sudor y lágrimas. El mánager Winkler Narváez confía en que ese trono se debe y puede recuperar.

“Si bien es cierto se corrieron mal las bases, pero son niños y no pudimos hacer nada, tratamos que ellos fueran aprendiendo, para todos los niños fue su primer torneo internacional. Nosotros teníamos un tremendo equipo, pero lamentablemente así es el beisbol. En Nicaragua hay una gran escuela en la categoría infantil, lo que se debe es seguir trabajando para recuperar el primer lugar” explicó Winkler.

A su arribo al país el domingo los niños fueron recibidos por sus familiares en medio de pancartas, vuvuzelas, abrazos, aplausos y besos en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) ayer domingo.

Nicaragua obtuvo la presea de bronce tras vencer 10-0 en cinco entradas a República Dominicana con labor de cinco entradas del niño Fabián Flores.

Para Winkler fue su primera experiencia internacional como mánager y manifestó sentirse agradecido y a la vez orgulloso de haber dirigido a esa cantera de niños.

“Lo que me impresionó de los niños fue su manera de jugar y la unidad. El momento más emotivo fue ganar la medalla y el más triste fue perder ante Colombia que nos alejó de pelar la medalla de oro, solo resta trabajar”, agregó el mentor, originario de Rivas.

Emocionados

“Se siento muy feliz, si pensé en que me traería un premio. Juego beisbol desde el año pasado, también practico baloncesto”, dijo el niño Sharlone Rigby, quien fue nombrado el Jugador Más Valioso y además fue el campeón bate (.522), campeón en carreras empujadas (12) e integró el equipo Todos Estrellas como mejor jardinero izquierdo.

En tanto el niño Fabián manifestó que «me siento alegre de estar en mi país y representar a mi linda Nicaragua. No pudimos traer la medalla de oro pero no nos venimos con la manos vacías. Luego de perder ante Colombia, doña Angélica (Ramirez-técnica) nos dijo que no bajáramos el ánimo, que siguiéramos luchando para no irnos con las manos vacías. No fue difícil Dominicana, ya le había pichado antes. Yo ponía strikes y mis compañeros me ayudarno con el guante. Cuando nos dieron la medalla de bronce me sentí muy alegre».

Nicaragua terminó con registro de seis victorias y dos derrotas. Los únicos que vencieron a la tropa nica fue Panamá y Colombia.