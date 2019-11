Wilton López y la historia de lo que se compró con su primer cheque de Grandes Ligas

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Wilton López dio sus primeros pasos en el beisbol descalzo y con pantalones cortos. Ahora viste igual, pero lo hace para resbalarse en uno de los gigantescos toboganes del Luna Aqua Park, el moderno parque acuático que construyó en León luego de pensar en una idea original para invertir el dinero ganado en las Grandes Ligas y que además serviría de recreación para sus tres hijas.

Wilton creció en un poblado llamado Rota, en las afueras de León, en medio de mucha pobreza, pero su talento natural y una gran voluntad de su parte para triunfar cambiaron su vida.

En realidad, Wilton dice que fueron sus hijas quienes cambiaron su vida. “Antes de formar una familia derrochaba el dinero, tomaba sin control, no pensaba en el futuro, pero ya con familia y más cuando nació mi primera hija (Jolette Samantha Sevilla Luna) tenía que pagar el alquiler de una casa y todos los gastos. Mi esposa (Heydi Scarlette Luna) me ayudó mucho y me ha aguantado 18 años, gracias a Dios tenemos tres hijas y seguimos luchando por ellas”, afirma el leonés que entre 2009 y 2014 jugó en las Grandes Ligas con los Astros de Houston y los Rockies de Colorado.

Lea además: La conexión nica con la Serie Mundial. Wilton López jugó con Houston.

La vida desordenada que llev aba Wilton pudo haber hecho creer a muchos que el dinero de las Ligas Mayores no le iba a durar mucho por su mala cabeza. Sin embargo, ha resultado una persona centrada en las finanzas y un hombre de familia, sin perder su chispa natural y humildad.

El parque acuático cumplirá un año de funcionamiento el 30 de noviembre. Tiene tres toboganes gigantes, más varias piscinas y en el próximo año agregará un tobogán aún más grande, y más adelante piensa construir cabañas para familias que deseen pasar un fin de semana completo en su centro turístico, que genera más de 100 empleos.

“La idea con mi esposa no era un parque acuático, sino una tienda de ropa en el mercado, porque a ella le gusta ese tipo de negocios. Sin embargo, me puse a pensar y le dije: ‘amor, me parece que hay mucha competencia en eso’ y me nació la idea de un parque acuático porque a las niñas les gusta la piscina y en Estados Unidos a ellas les encantaban los toboganes. Así nació el Luna Park y lo puso en las manos de Dios, porque sabía que no podía cobrar mucho dinero en este país y pienso que las entradas de 100 córdobas para niños y 130 para adultos son accesibles para la familia nicaragüense”, dice.

Según la página web Baseball-Reference, Wilton acumuló 5.3 millones de dólares de salario en su carrera, pero él sabe que el dinero que se acaba rápido si no lo mueve. “El dinero se va gastando y cuando uno mira ya no tiene nada. A mí me gusta trabajar. Tengo una disco móvil y he ido a amenizar fiestas y la gente se queda viéndome y dicéndome cosas, pero a mí no me da pena. Tengo una familia que mantener y pagar gastos, así que no le huyo al trabajo”, asegura el lanzador de 36 años de edad, que aún sigue activo jugando ahora en Nicaragua.

Prefirió Nicaragua

Cuando terminó su carrera en Grandes Ligas, Wilton tuvo la oportunidad de quedarse a vivir en los Estados Unidos con su familia, pero prefirió volver al país e intentar hacer algo productivo. “Soy nicaragüense y mi país es lo más lindo y bello. Yo tenía la posibilidad de quedarme allá y poner un negocio, que mis hijas crecieran allá, pero le dije a mi esposa que nos viniéramos y nos pusimos de acuerdo para construir esto que genera empleos, y que es algo agradable y moderno para la ciudad”, dice.

“Mi familia es del campo. A mi abuelita de 90 años la llevé a Estados Unidos, la traigo aquí al parque y no le gusta esta vida. Ella está acostumbrada a levantarse a las tres de la mañana. Yo le doy gracias a Dios al despertar y al acostarme por todo lo que me ha dado, todo lo que tengo y las fuerzas para seguir trabajando”, cuenta.

Muchos nicas han perdido la cabeza cuando llegan a las Grandes Ligas, pero Wilton ha tomado las decisiones correctas. Cuando jugaba en las Ligas Menores, ganaba 450 dólares mensuales y casi la mitad se le iban en la renta, dormía en una cama de aire que amanecía desinflada y tenía que hacer malabares para lograr mandar algo de dinero a su familia. Cuando los Padres de San Diego lo agregaron al roster de 40 protegidos, pasó a ganar tres mil dólares mensuales y no dudó en llevar por ratos a su familia a los Estados Unidos para que lo acompañara.

Lea además: Fidencio Flores y Wilton López guían a León a ganar su primer título desde 2003.

Cuando en agosto del 2009 los Astros de Houston lo llaman a las Ligas Mayores, vio el fruto de todo su esfuerzo. “El primer pago que me dieron en Grandes Ligas fue un cheque de 25 mil dólares. Cuando vi el 2, el 5 y el poco de ceros me quedé asustado. Lo primero que se me vino a la mente fue darle gracias a Dios y le dije a mi esposa: vamos a comprar una casa para que dejáramos de seguir alquilando. Ella no creía que había recibido tanto dinero hasta que le mandé una foto por el teléfono y se emocionó como yo. Ahí me dije, hay que trabajar más. Si yo meto mano en esto, voy a ganar dinero para tener una vida cómoda”, y en efecto, Wilton en 2013 consiguió un contrato de 1.7 millones de dólares y en 2014 le pagaron 2.2 millones de dólares, lo que con su buena cabeza y una familia unida está garantizando el futuro suyo y de sus hijas.

“Sinceramente me siento contento. Siempre le doy gracias a Dios. Voy a seguir luchando hasta donde Dios me preste vida, porque Él me ha dado la fuerza y voluntad para seguir trabajando y poder mirar por mis hijas mientras esté vivo”, concluyó.

Un gran proyecto

El parque acuático Luna Park está ubicado en León y el próximo 30 de noviembre cumple su primer aniversario. Es propiedad del ex big leaguer Wilton López.

“Cuando arrancamos el año pasado sinceramente vino mucha gente y sigue viniendo, no me quejo mientras saque para pagar el recibo de la luz, a los trabajadores y comprar los químicos que utilizamos para mantener limpias las piscinas”, explica.

A Wilton se le ocurrió esta idea inspirado en sus hijas: Jolette Scarlette, de 14 años de edad; Melany Leticia (11) y Kendra Naomi (7), además de contar con la ayuda de su esposa, Heydi Scarlett Luna, de donde precisamente sacó el nombre de Luna Park.