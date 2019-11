Selecciones Sub-14 confían conseguir los boletos al Centrobasket 2020

La motivación de jugar en casa y el deseo de trascender es el motor que impulsará a las Selecciones femeninas y masculinas Sub-14 de baloncesto para conseguir uno de los dos boletos al Centrobasket 2020 de FIBA, que aún no define fecha ni sede para el evento donde estarán los mejores de la región.

Nicaragua será sede por primera vez de un Campeonato Cocaba (Confederación Centroamericana de Baloncesto) a partir de este miércoles y los planteles dirigidos por Helmun Estrada (femenino) y Omar Centeno (masulino) confían en clasificarse al Centrobasket del próximo año.

Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica las selecciones participantes en las dos categorías en las que se jugará todos contra todos (4 partidos) y los planteles con más triunfos serán los premiados con el boleto al torneo regional más importante de FIBA (Federación Internacional de Baloncesto).

Las mujeres llegan bien fogueadas al evento porque participaron en el Torneo de Baloncesto categoría libre que aún compite. En cambio los varones vienen trabajando desde mayo con diferentes procesos de entrenamientos, pero en los últimos 28 días estuvieron constantes para afinar.

El plantel masculina debuta ante El Salvador este miércoles a las 5:00 p.m., en el Polideportivo Alexis Argüello, sede los eventos internacionales más importantes del país. Las mujeres cierran a las 7:00 p.m., ante las canaleras en el mismo escenario.

Guatemala vs. Nicaragua el jueves, Nicaragua vs. Costa Rica a las 7:00 p.m., el viernes y Panamá vs. Nicaragua el sábado en masculino. Todos los partidos a las 5:00 p.m.. Las mujeres cierran la jornada a las 7:00 p.m., los mismos días ante El Salvador, Guatemala y Costa Rica.